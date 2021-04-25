الأحدث.. تردد قناة طيور العراق الجديد 2021 على النايل سات وعرب سات

تردد قناة طيور العراق الجديد 2021، نتناوله في هذا المقال من خلال موقع “ثقفني”، حيث تعتبر قناة طيور العراق من القنوات الفضائية المتخصصة في عرض أفلام الكارتون والمحتوى الترفيهي المخصص للأطفال وصغار السن، خاصة وأنها تقدم أفلامها الكرتونية باللغة العربية الفصحى، الأمر الذي جذب الأمهات وأولياء للبحث عن تردد قناة طيور العراق لتمكين أطفالهم من سماع الكلمات ونطقها بشكل صحيح، وتعتبر قناة طيور العراق من القنوات الهادفة التي تسعى لتقديم الأفلام الكرتونية والأغاني والأناشيد التي تساعد على نضج عقول الأطفال، لذا نستعرض معكم في السطور التالية تردد قناة طيور العراق الجديد 2021.

تردد قناة طيور العراق الجديد 2021

تعتبر قناة طيور العراق واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المخصصة في تقديم محتوى ترفيهي متميز يساهم بشكل كبير في توعية وتشكيل عقلية الطفل، إلى جانب الأناشيد المتميزة التي تنتجها القناة وتعرضها على شاشتها، وتجذب من خلالها أذهان أطفالنا، وتقدم قناة طيور العراق أيضًا مسابقات مختلفة لتحديد مدى ذكاء الطفل والعمل على تنمية عقليته وخلق روح التفكير لديه، لذا تعتبر قناة طيور العراق من القنوات المتميزة، التي تساعد الطفل في التعرف على مبادئه وقيمه الدينية والأخلاقية.

تردد قناة طيور العراق الجديد على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 10758 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة طيور العراق الجديد على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 12604 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة طيور العراق

تحرص قناة طيور العراق على ترسيخ المبادئ الحميدة عند مشاهديها من الأطفال، وذلك من خلال تقديمها لأفلام كرتونية متنوعة يكون الغرض منها هو تعليم الطفل مبادئ الدين الإسلامي، وتعلُم القواعد الأساسية للغة العربية والعمليات الحسابية، ورفع المستوى الثقافي لديهم، إلى جانب ذلك تعمل قناة طيور العراق بجودة عالية HD وبشكل يومي على مدار 24 ساعة دون تشويش أو انقطاع في البث.