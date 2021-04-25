جوجل تكشف مميزات هاتف Pixel 5a الذكي

نشرت شركة ”غوغل“ الأمريكية العملاقة صورا عن طريق الخطأ، تشير لدعم تقنية HDR + بهاتفها المستقبلي Pixel 5a.
يوضح تقرير ”xda-developers“، أن الصورة التي التُقطت ونُشرت بالخطأ تعود لباحث برمجيات يعمل بشركة تصنيع تابعة لغوغل في تايوان، هي في الأساس لهاتف Pixel 5a التالي الذي لم يتم إصداره بعد.
وذكر الموقع أن الصورة التي التقطت في أكتوبر 2020، وأزيلت على الفور بالفعل من مدونة غوغل الرسمية، تشير إلى وجود كاميرا بدقة 12.2 ميغا بكسل وفتحة عدسة f / 2.2، وبعد بؤري 16 مم، أي أنها لقطة لمستشعر بزاوية فائقة الاتساع.
وفقا لبيانات برنامج EXIF المتعلقة بالصورة، ربما تكون الصورة التي توضح تفاصيل الكاميرا، قد التقطت بواسطة نموذج أولي مبكر للهاتف.
ومع ذلك، يمكن توقع وصول الهاتف التالي من غوغل بكاميرتين خلفيتين على الأقل، إلى جانب دعم تقنية HDR +، ناهيك عن ميزتي Night Sight وPortrait Mode للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.
واستنادا إلى تسريبات سابقة، تم تجهيز هاتف Pixel 5a بمعالج Snapdragon 765G، وشاشة 6.2 بوصة FHD + وكاميرا خلفية بمستشعر تركيز تلقائي.
في وقت سابق، أكدت ”غوغل“ أنه سيتم طرح Pixel 5a بحلول نهاية عام 2021. ويعتقد مطلعون أنه سيكون مطابقا بالفعل لخليفته من بعض النواحي التصميمية.
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