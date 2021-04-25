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عمر شويل - جدة تردد قناة ليبيا الرياضية 2 و 1 علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات HD حيث تعد القناة أحدي أهم القنوات الرياضية التي ظهرت في الأعوام الأخيرة بثوب مختلف على القنوات الرياضية الأخري، حيث تمكنك القناة من شراء حقوق افضل المباريات العالمية التي يلتفت إليها الكثيرون حول العالم، بدأت قناة ليبيا الرياضية الظهور علي الساحة الفضائية الرياضية في أواخر عام 2011 ومنذ هذا العام وتحتل هذه القناة مكانة كبيرة في الوسط العربي والإفريقي نظراً لما تقدمة القناة من محتوي غير متوافر في قنوات رياضية أخري.

قناة ليبيا الرياضية 2021

تنقل قناة ليبيا الرياضية بطولات رياضية متعددة وكذلك برامج رياضية يلتف إليها الكثيرون أهم تلك البرامج المميزة التي تعرض علي قنوات ليبيا الرياضية هي (رياضة نت، 90 دقيقة، الكرة والناس)، كما تقوم القناة بإذاعة مباريات الدوري الممتاز السعودي للمحترفين لكرة القدم وكذلك دوري الدرجة الأولي لكرة الطائرة وكذلك كأس الفاتح لكرة الطائرة، وبطولة سلطة الشعب الليبي ونقل مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة، بالإضافة إلي إذاعة جميع مباريات المنتخبات الليبية فضلاً عن إذاعة مباريات عالمية عديدة، حيث القناة من القنوات الرياضية المتميزة في الوطن العربي مثل قناة أون تايم سبورت في مصر وكذلك قناة السعودية الرياضية في المملكة، وقنوات الكأس الرياضية القطرية والتي تميزت الفترة الأخيرة بنقل البطولات بدون تشفير.

تردد قناة ليبيا الرياضية 2 على القمر الصناعي نايل سات

يمكن لكافة المتابعين حول العالم الراغبين في مشاهدة المباريات والبطولات في كافة الألعاب الرياضية التي تذاع على القناة من خلال ضبط إشارة البث الحي كالتالي:

الدخول علي إعدادات جهازك (الرسيفر).

الضغط علي إضافة قناة.

تسجيل التردد: 11766.

تسجيل معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة libya sport hd



يمكنكم ضبط إشارة بث القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال إضافة القناة من خلال وضع البيانات التالية:



القمر الصناعي عرب سات التردد 11721 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD

قدمنا لكم تردد قناة ليبيا الرياضية 2021 علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.