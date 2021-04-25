مزايا ورسوم بطاقة فيزا سيجنتشر STC PAY المعدنية الفاخرة بدون حد أدني للراتب أو الرصيد

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عمر شويل - جدة بطاقة فيزا سيجنتشر STC PAY المعدنية الفاخرة للسعودي والمقيم بدون حد أدني للراتب أو الرصيد، لا يوجد بنك الآن يعطيك بطاقة معدنية أو بلاستيكية بهذه الروعة ولا يُسمح بالحصول على فيزا سيجنتشر بسهولة في أغلب البنوك، كما تُعد STC PAY الملاذ الأمن للكثير من السعوديين والمُقيمين في المملكة نظراً للمزيا العديدة التي تُقدمها بطاقاتها بالإضافة إلى الخدمات الممتازة، لذا سنتناول اليوم الحديث تفصيلاً عن مزايا ورسوم إصدار بطاقة STC PAY فيزا سيجنتشر وشروط الحصول عليها، بالاضافة إلى طريقة طلب البطاقة عبر تطبيق STC PAY بكل سهولة، والاستمتاع بخدمات بطاقة سيجنتشر المميزة التي تطلب البنوك شروط صارمة لإصدارها للعملاء.

مزايا ورسوم بطاقة فيزا سيجنتشر STC PAY المعدنية

تسمح STC PAY لأي شخص لا يستطيع الحصول على بطاقة فيزا سيجنتشر من أي بنك بطلب البطاقة؛ لذا فهي بدون شروط تقريباً، ولكن فقط يشترط أن تكون سعودي الجنسية أو مُقيم وقد تجاوز عمرك الثامنة عشر عاماً، والجدير بالذكر أن بطاقات سيجنتشر البنكية غير متوفرة في معظم البنوك سوى للعملاء أصحاب الرصيد المرتفع بحساب ذهبي متميز، أو أن الراتب الشهري للمُتقدم يتجاوز 15 ألف ريال، أيضا لا يمنحك أي بنك فيزا السيجنتشر أو أي بطاقة راقية أُخرى بدون أن يتجاوز راتبك الثمانية ألاف ريال، كما لا تستطيع الحصول عليها من البنك إذا كنت لا تمتلك وظيفة، ولكن STC PAY تمنح فيزا سيجنتشر المميزة لأي شخص بدون الشروط التي يطلبها البنك.

طريقة استخراج visa signature من اس تي سي باي

أمامك خيارين لاستخراج فيزا سيجنتشر stc pay، فإذا أردت البطاقة المعدنية عليك دفع مبلغ الرسوم كاملة 500 ريال بدون الضريبة ويتم توصيل الفيزا إليك مجاناً، والخيار الثاني إذا أردت الإستفادة من فوائدها بدون الحاجة للبطاقة المعدنية وتريد تقسيطها، يمكنك دفع 50 ريال شهرياً فقط وستحصل على البطاقة الرقمية فقط والتي يمكنك من خلالها الإستفادة بجميع مزايا وخدمات البطاقة من جوالك، وكذلك يمكنك إضافتها إلى MADA PAY وAPPLE PAY، ويمكنك إلغاء البطاقة حينما تريد ذلك وتلك الميزة غير موجودة في أي بنك.

تتناسب البطاقة تماماً مع الشخص الذي لا يريد أموال في بطاقته ليتمكن من الشراء بل تناسب أكثر من يحتاج إلى خدمات راقية، وهذا ما توفره تماماً فيزا سيجنتشر من اس تي سي باي، حيث توفر العديد من الخدمات لعملاءها منها دخول ما يقرب من 1200 صالة مطار حول العالم ومن ضمنها مطارات المملكة، بالإضافة إلى تأمين السفر والضمان الممتد وحماية المشتريات، وعن مكافئات البطاقة فيمكنك استرداد ما يمثل قيمة 1% من المبلغ الذي قمت بدفعه من خلالها.

كما تناسب الشخص الذي لا يعمل أو لا يبلغ راتبه ثمانية ألاف ريال شهرياً ويريد الاستمتاع بمزايا فيزا سيجنتشر، فإن STC PAY تمنحه تلك الإمكانية بكل سهولة، لذا وبعد أن استعرضا معكم مزايا بطاقة سيجنتشر المعدنية الفاخرة من اس تي سي باي، فقد تأكدت بالفعل عزيزي القارئ إنه ليس من الصعب الحصول على فيزا سيجنتشر والاستفادة من مزاياها الرائعة، حيث أن STC pay لا تشترط عليك حد أدنى للراتب أو الرصيد، ولا يلزمك أن يكون رصيدك في الحساب عالي أو راتبك الشهري مرتفع لكي تتمكن من الحصول عليها.