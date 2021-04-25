نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry على النايل سات 2021 لأروع برامج الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry ، حظت قنوات الأطفال في الفترة الحالية بأعلى نسبة بحث بين كافة القنوات الأخرى، نظرًا لبقاء الأطفال في المنزل لفترات طويلة، وحرص الآباء والأمهات على إيجاد أشياء مسلية لهم، وخاصة في ظل الظروف الحالية مع قلة الخروج وعدم القدرة على ترك الأبناء خارج المنزل خوفًا من انتشار وباء كورونا الذي سيطر على البلاد، ولذلك يأتي أهمية دور قنوات الأطفال المميزة وخاصة قناة توم وجيري التي تقدم العديد من البرامج المسلية لهم، وفوق كل هذا تحرص بكل جدية على مراعاة السلوك الإسلامي الخاص بالمجتمعات الشرقية، فلا يشعر الأهل بالقلق من وجود الأبناء أمام القناة.

تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry

تهدف قناة توم وجيري للأطفال إلى تقديم العديد من برامج الكرتون المميزة وعلى رأسهم برنامج القط والفأر الذي يعد من أكبر وأهم وأقدم مسلسلات الكرتون، وعلى الرغم من أنه يذاع منذ عشرات السنين إلا أن الكبار والصغار يجلسون أمامه في كل مرة يتم عرضه على الشاشة، لمتابعة المغامرة القوية التي تحدث بين القط توم المعروف بلونه الأزرق والفأر جيري المعروف بلونه البني، لتنتهي بمقالب مميزة في آخر كل حلقة.

مميزات قناة توم وجيري

تتيح قناة توم وجيري برامجها ومسلسلاتها الكرتونية مجانًا بدون الحاجة إلى أي اشتراك ولكن تحتاج فقط إلى ضبط التردد الخاص بها والاستمتاع بمشاهدة كل ما تقدمه من أغاني خاصة بالاطفال وبرامج كرتونية قديمة وحديثة، وبرامج لتقويم سلوكيات الأطفال وتوجيههم إلى الخير والعادات الحسنة وأكثر من ذلك، ويمكن ضبط التردد الخاص بالقناة عن طريق :

التردد: 11892. الاستقطاب: افقي. معدل الترميز: 27500

برامج Tom And Jerry

هناك الكثير من البرامج المميزة التي تذاع على قناة توم وجيري تلك القناة المميزة للأطفال وعلى رأسها كرتون توم وجيري والمعروف بإسم القط والفأر، والذي كان السبب وراء إطلاق إسم توم وجيري على القناة، على الرغم من أنها لا تظهر على الريسيفر بهذا الاسم، ولكن هناك أيضًا بعض البرامج الكرتونية الأخرى ومن بينها الأقزام السبعة، الفأر الطباخ، سندريلا، بالإضافة إلى أغاني خاصة بتعليم الحروف والأرقام، لتكون مميزة خصيصًا للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.