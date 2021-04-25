يحارب السرطان ويقوي المناعة.. فوائد سحرية لعصير الزبيب

يحارب السرطان ويقوي المناعة.. فوائد سحرية لعصير الزبيبيحتل عصير الزبيب مرتبة عالية في معظم الدول العربية، ويقدم في الكثير من الاحتفالات لاستقبال الضيوف مع الثلج، مما جعله يحسب على المشروبات المنعشة، ولأنه أيضا مستخلص من العنب الطازج بعد تجفيفه من المنتجات ذات الفوائد المتنوعة جدا والمفيدة للصحة، ولكن لا يعلم لا الكثيرون بفوائد عصير الزبيب على الصحة والجسم.ونشر موقع طبي فوائد عصير الزبيب لمعالجة بعض الأمراض وهي :١ - الحماية من القولون العصبي:تساهم مستويات الألياف الغذائية الموجودة في عصير الزبيب بمنح هذا المشروب فوائد عدة بالنسبة للجهاز الهضمي بشكل عام والقولون بشكل خاص، حيث تخفف من أعراض القولون العصبي، وهو مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون في العالم، بالإضافة إلى ذلك، يعالج عصير الزبيب الإمساك ويحمي من سرطان القولون.٢ - الوقاية من فقر الدم:يقدم عصير الزبيب مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن على رأسها الحديد، لذلك يقدم جرعة قليلة من هذا المشروب بشكل معتدل تشكيلة متنوعة من العناصر الغذائية تحمي وتجنب من حالات فقر الدم.٣ - تحسين عملية الهضم:

من الميزات الرائعة التي يقدمها هذا العصير، هو مساهمته في تحسين عملية الهضم، والتي يمكن أن تكون مفيدة في حالات عسر الهضم، خصوصا بعد تناول الوجبات الدسمة، حيث يساعد على تحسن وتنظيم حركة الأمعاء والهضم.

٤ - يكافح العدوى:

يحتوي عصير الزبيب على كميات كبيرة من مادة البوليفينول، وهي مادة تمتاز بكونها مضاد أكسدة جيد، وهو الأمر الذي يمنح عصير الزبيب قدرة جيدة على محاربة العدوى ويحمي الجسم من الأمراض، ويدعم الجهاز المناعي.

٥ - معزز للقلب:

يتمتع عصير الزبيب بقوة هائلة في الحفاظ على صحة القلب، وتقليل الإصابة بأمراض القلب، حيث يحتوي العصير على مستويات جيدة من البوتاسيوم، ومستوى منخفض من الصوديوم وهي ميزات ضرورية جدا بالنسبة للدورة الدموية، حيث تساهم في عملية استرخاء العضلات.

٦ - محارب للسرطان ومعزز للعين:

أشار المقال إلى وجود بعض الفوائد الجانبية لعصير الزبيب منها قدرته على محاربة السرطان بشكل عام بسبب مضادات الأكسدة بالإضافة إلى تعزيز عمل العين.