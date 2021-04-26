سعر ومواصفات هاتف Mi 11X pro

Mi 11X pro منتج آخر من منتجات شركة شاومي لهذا العام ، منذ بداية العام قدمت لنا شركة شاومي العديد من المنتجات والهواتف الذكية والتي جعلتها تدخل الأسواق وتنافس الكثير من الهواتف الأخرى بل وتتفوق عليهم سواء في المواصفات الداخلية أو السعر ، فشركة شاومي مهتمة بتقديم العديد من المميزات مقابل سعر رخيص نسبياً مقارنة بباقي الهواتف في نفس الفئة.

من هذه الهواتف Mi 11X pro والذي بدأ بالفعل الحجز المسبق له في الهند ، يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم snapdragon 888 وشاشة 6.67 إنش من نوع Amoled بتردد يصل إلى 120 هيرتز .

مواصفات هاتف Mi 11X pro:

‌يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12 مع واجهة شاومي MIUI 12.

‌وزن الهاتف 196 جرام.

‌يوجد مستشعر IR BLASTER للتحكم في الأجهزة الألكترونية.

‌شاشة الهاتف 6.67 إنش من نوع Super AMOLED تغطي 85.9% من جسم الهاتف وتدعم HDR 10+ مع سطوع يصل إلى 1300 شمعة وتردد يصل إلى 120 هيرتز .

‌توجد طبقة حماية علي الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 5.

‌يحتوي هاتف Mi 11X pro علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم Qualcomm snapdragon 888 بدقة تصنيع 5 نانو متر مع معالج رسوميات (GPU) من نوع Adreno 660.

‌كاميرا السيلفي تأتي بفتحة عدسة F/2.5 مع دقة 20 ميجا بكسل وتدعم HDR وتصوير الفيديوهات بجودة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية و 720 بمعدل التقاط 120 إطار لكل ثانية .

‌الكاميرا الخلفية ثلاثية الأولي تأتي بفتحة عدسة F/1.75 مع دقة 108 ميجا بكسل ، الثانية للتصوير الواسع Ultra wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.2 ودقة 8 ميجا بكسل ، الثالثة والأخيرة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 ودقة 5 ميجا بكسل .

‌يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة 4K بمعدلي التقاط 30 و 60 إطار لكل ثانية ، وكذلك بجودة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120/240/960 إطار لكل ثانية وتدعم المثبت الإلكتروني ( OIS ) و HDR 10+ .

‌بطارية الهاتف 4520 مللي أمبير من نوع lithium polymer مع دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات ومدخل شحن من نوع Type C

‌سماعات الهاتف ستيريو .

‌يدعم شبكات الجيل الخامس 5G .

‌يتوفر الهاتف بثلاث ألوان : أسود (Cosmic black) ، أبيض ( Lunar white) و فضي ( Celestial sliver) .

عيوب الهاتف :

‌ لا يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن .

‌لا يدعم إضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.

‌لا يدعم خاصية NFC .

‌ولا يدعم تشغيل راديو FM .

سعر الهاتف :

533$ لنسخة 128 مع 8 جيجا رام ( 8390 جنية مصري ) .

560$ لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ( 8800 جنية مصري ) .

تم الإعلان عن الهاتف يوم 23 أبريل من عام 2021 .

تم فتح الحجز المسبق له في الهند .