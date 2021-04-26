آيفون 11: يعمل تحديث iOS 14.5 على تحسين عمر البطارية حقا

آيفون 11 – قبل بضعة أسابيع، طرحت شركة آبل الإصدار التجريبي السادس من iOS 14.5 لجميع أعضاء آيفون في البرنامج التجريبي على iPhone 11، يعمل هذا الإصدار التجريبي على إصلاح خطأ في معايرة البطارية.، وأظهر مؤشر حالة البطارية، الذي يمكن الوصول إليه من إعدادات الجهاز، تقديرات غير صحيحة في بعض الطرز،في النهاية كان العديد من المستخدمين مقتنعين بأن بطارية آيفون 11 قد تدهورت بسرعة ولتصحيح الموقف، نشرت Apple أداة إعادة معايرة البطارية، كانت هذه الأداة تسمح “لنظام قياس صحة البطارية بإعادة معايرة السعة القصوى وقدرة الأداء المثلى للبطارية.”

آبل يقوم بإصلاح خطأ حالة البطارية لـ آيفون 11

وفقًا للشهادات التي ظهرت على تويتر أو رديت، فإن أداة إعادة المعايرة هذه فعالة حقًا، وقد شارك العديد من مطوري iOS ذوي السمعة الطيبة النتائج المعروضة بواسطة مؤشر حالة البطارية على وسائل التواصل الاجتماعي. في غضون أسابيع قليلة، يدعي البعض الآخر أن المؤشر ارتفع من 90 إلى 99٪، وهو ما يتوافق مع “السعة المثلى للبطارية”. قارنا هذه النتائج بالنتائج التي حصل عليها العديد من الأشخاص من حولنا.

آبل توصي المستخدمين بتغيير البطارية من مراكزها المعتمدة

إذا لم تقم أداة إعادة المعايرة هذه بإعادة تجميع حالة البطارية، فهذا يعني أن العملية فشلت بشكل واضح، في هذه الحالة توصي آبل بتغيير البطارية بالذهاب إلى مركز معتمد من Apple، كما انه حاليًا تحديث iOS 14.5 متاح فقط في الإصدار التجريبي، وطرحت آبل مؤخرًا الإصدار التجريبي الثامن العام على جميع أجهزة آيفون المتوافقة، ومن المتوقع نشر النسخة النهائية والمستقرة في الربيع.