أوبو تطلق باقة جديدة من الأجهزة الذكية

على الرغم من أنها لا تزال بعيدة عن المنافسة القوية مع شاومي ونظيراتها، إلا أن شركة شركة أوبو الصينية المصنعة للهواتفتتخذ خطوات ثابتة وقوية لتحديث تشكيلتها من أجهزة التلفزيون الذكية بشكل دوري.

وأعلنت شركة أوبو أنها ستكشف في الـ6 من مايو المقبل، عن سلسلة هواتف OPPO K9 الذكية وسماعات Enco Air، كما ستكشف أيضاً عن تلفزيون OPPO SMART TV K9 الذكي.

سيتوفر تلفزيون OPPO Smart TV K9 الذكي الذي ستقدمه الشركة في ثلاثة أحجام 43 و 55 و 65 بوصة، وقد حصل هذا التلفزيون على شهادة HDR 10+ ، ويدعم 1.07 مليار لون.

ويحتوي تلفزيون OPPO Smart TV K9 على ذاكرة مدمجة تتكون من جزءين: ذاكرة تخزين داخلية سعة 2 غيغابايت وذاكرة تخزين سعة 16 غيغابايت.

ستأتي هواتف OPPO K9 الذكية بكاميرا ثلاثية بما في ذلك مستشعر رئيس بدقة 64 ميغابكسل، علمنا أن بطاريته ستدعم الشحن بقوة 65 واط، وفي الجزء العلوي، يحتوي الهاتف على شاشة FHD + AMOLED.

ويتميز الهاتف الجديد بأنه هاتف ذكي متوسط المدى، يشتغل بواسطة معالج Snapdragon 768G، ويدمج وحدة معالجة الرسومات Adreno 620 بالإضافة إلى مودم Snapdragon X52 5G.

تدعم سماعات Enco Air إلغاء ضوضاء المكالمات، وأكدت شركة أوبو الصينية، أن تلك السماعات تحاكي نظام السمع في الأذن البشرية، وهذا يسمح بتتبع الأصوات البشرية وفصلها عن ضوضاء الخلفية في الوقت الفعلي.

وتحتوي السماعات على بطارية بقوة 440 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع، يمكنها أن تستمر في العمل حتى ما يصل إلى 24 ساعة من الاستماع المستمر.

وستتوافر السماعات للبيع مقابل 99 يورو (119.73 دولارا أمريكيا) وسيتم تقديمها باللونين الأسود والأبيض.

يعد OPPO Smart TV S1 تلفزيونا متطورا مزودا بشاشة عائمة QLED بحجم 65 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم شاشته التدرج اللوني الواسع للغاية، بنسبة 120%، وبذروة سطوع تبلغ 1500 شمعة.

ويعمل الجهاز بواسطة شريحة MediaTek MT9950 القوية للغاية، وهي أول شريحة تلفزيون في العالم تدعم كلا من Wi-Fi 6 ودقة 8K.

بالنسبة لتلفزيون OPPO R1 ، فهو مخصص بشكل أساس للمستخدمين العاديين. ويتوافر بمقاس 55 بوصة و65 بوصة تدعم دقة 4K وتدعم شاشته التدرج اللوني DCI-P3 93% ويحتوى على معالج رباعي النواة A73.