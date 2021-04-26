أعلنت شركة ”أسوس“ التايوانية، أنها ستنظم حدثاً خاصاً من أجل الكشف عن سلسلة Zenfone 8 الجديدة، سيعقد في 12 مايو المقبل.
وفي إعلان ترويجي للشركة عبر موقعها الالكتروني، نشرت ”أسوس“ شعارا مع عبارة تشير إلى أن الهاتف القادم سيعطي أداء ممتازا مع حجم صغير، وهو ما يضفي مزيدا من التأكيد على أن الشركة ستقدم نموذجا أصغر يسمى Zenfone 8 Mini.
وبحسب التسريبات، سيأتي هاتف Asus Zenfone 8 Mini بشاشة بأبعاد 148 ملم × 69 ملم (5.83 بوصة × 2.72 بوصة)، كما سيأتي مزودا بمعالج Qualcomm Snapdragon 888، كما سيحتوي طراز Zenfone 8 العادي على نفس المعالج أيضا.
وليس من الواضح ما إذا كانت هواتف Zenfone 8 ستأتي بالكاميرا الدوارة في الجزء العلوي من الجهاز التي تعمل ككاميرا سيلفي وكاميرا خلفية والتي تميزت بها ”أسوس“.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”أسوس” تطلق رسميا هاتف Zenfone 8 في 12 مايو بهذه المواصفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.