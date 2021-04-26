”هواوي” تطلق قمرين صناعيين للتحقق من تقنية 6G

مع وصول تقنية الاتصالات 5G إلى مرحلة فارقة، بدأت الشركات الآن العمل على تقنية الجيل التالي وهي تقنية 6G، وأحد رواد هذا القطاع، شركة هواوي، التي تتجه الآن نحو الخطوة التالية.

وبحسب تقرير جديد وارد من الصين نقلاً عن ”Chang’an Shumajun“، وهو مصدر له علاقات وثيقة مع شركة هواوي، فإن الشركة تستعد لإطلاق قمرين صناعيين بالشراكة مع شركتين صينيتين في يوليو من هذا العام، وتهدف إلى التحقق من تقنيات شبكة 6G التي طورتها الشركة.

ومع إطلاق الأقمار، سيحظى العملاق الصيني بدور رائد في البحث والتطوير على مستوى العالم لتقنية 6G، وسيكون الإطلاق جهدا مشتركا بين هواوي و China Mobile وشركة فضاء وطنية، وسيكون لهذا أهمية كبيرة بالنسبة للتقنيات الأساسية في الصين.

ويعتقد الخبراء أن تقنية 6G ستكون أسرع بـ 50 مرة من 5G، مقارنة ببناء شبكات 5G التي تعتمد على المحطات القاعدية لنقل الإشارات، فشبكات 6G التي تنقل ترددات أعلى، تحتاج إلى استخدام الأقمار الصناعية للاتصالات بدلاً من المحطات القاعدية.

وقد أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الدوري لشركة هواوي شو زيجون، في وقت سابق من هذا الشهر، أن عملاق التكنولوجيا سيطلق شبكات 6 G في 2030، وسيصدر ملفا كاملا متعلقا بـ 6G قريبا ليشرح للصناعة ماهية تقنية 6G.

وتعتبر الصين هي الرائدة الأولى عندما يتعلق الأمر ببصمة 5G في جميع أنحاء العالم ومن المرجح أن يكون لها دور قيادي في جهود تطوير 6G.