نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت on time sports 2021 hd الناقلة مباراة الزمالك والبنك الأهلي والمعلق في المقال التالي
متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز على الدوام “ثقفني”، يسعدني أن أكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة أون تايم سبورت، الناقلة مباريات الدوري الممتاز المصري والعديد من الفاعليات الرياضية سواء المصرية أو العالمية، والقناة تستعد الليلة لنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي في أطار مباريات الدوري المصري، ضمن مؤجلات نادي الزمالك من الأسبوع أل 17 من عمر المسابقة الأقدم في الوطن العربي وقارة أفريقيا، ويسعى الفارس الأبيض الليلة للفوز للاستمرار على قمة جدول المسابقة، ولمزيد من الضغط على منافسه الأول على اللقب وهو النادي الأهلي، المباراة الليلة سوف تلعب على ملعب استاد القاهرة الدولي وفيما يلي التردد الجديد للقناة.
تردد قناة أون تايم سبورت 2021
تستعد قناة أون تايم سبورت الليلة لنقل لقاء الزمالك والبنك الأهلي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تقوم القناة بعمل أستوديو تحليلي قبل اللقاء لتحليل كافة الأمور المتعلقة باللقاء وموقف الفريقين في المسابقة، ومن المنتظر أن يضم الاستوديو التحليلي نجوم كرة القدم وخبراء التحليل الرياضي، وسوف نوافيكم بأسماء الاستوديو التحليلي ومعلق المباراة فور الإعلان عنهم من قبل القناة.
ترتيب جدول الدوري المصري
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الزمالك
|16
|11
|3
|2
|18
|8:26
|18
|36
|2
|الأهلي
|14
|10
|3
|1
|20
|9:29
|20
|33
|3
|بيراميدز
|18
|7
|9
|2
|16
|17:25
|8
|30
|4
|المصري البورسعيدي
|18
|7
|8
|3
|16
|13:22
|9
|29
|5
|الاتحاد السكندري
|18
|8
|4
|6
|16
|22:22
|0
|28
|6
|سموحة
|18
|5
|12
|1
|16
|18:26
|8
|27
|7
|مصر المقاصة
|17
|7
|5
|5
|17
|21:19
|-2
|26
|8
|سيراميكا كليوباترا
|18
|6
|7
|5
|16
|20:22
|2
|25
|9
|إنبي
|18
|6
|6
|6
|16
|21:20
|-1
|24
|9
|الجونة
|18
|6
|6
|6
|16
|21:20
|-1
|24
|10
|غزل المحلة
|18
|5
|9
|4
|16
|18:16
|-2
|24
|11
|أسوان
|17
|5
|5
|7
|17
|21:11
|-10
|20
|12
|المقاولون العرب
|18
|5
|3
|10
|16
|25:18
|-7
|18
|13
|طلائع الجيش
|18
|4
|5
|9
|16
|22:21
|-1
|17
|14
|وادي دجلة
|19
|3
|7
|9
|15
|23:15
|-8
|16
|15
|البنك الأهلي
|17
|2
|8
|7
|17
|20:14
|-6
|14
|16
|الإسماعيلي
|18
|2
|8
|8
|16
|24:16
|-8
|14
|17
|الانتاج الحربي
|18
|2
|6
|10
|16
|32:13
|-19
|12
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
فريق عمل قنوات أون تايم سبورت
تضم قنوات أون تايم سبورت كوكبة ممتازة من المذيعين والمعلقين وخبراء التحليل في مصر، يأتي هذا في ظل حرص القناة على التميز وأن تكون في مصاف القنوات الرياضية العربية، وأن تقدم محتوى يرضي مشاهديها في داخل مصر وفي كل الوطن العربي من المحيط إلي الخليج، المحبين والمتابعين للرياضة المصرية بصفة عامة ولكرة القدم بصفة خاصة، ومن أبرز مقدمي البرامج في القناة الكابتين “أحمد شوبير، سيف زاهر، مدحت شلبي، إبراهيم فايق، إبراهيم عبد الجواد، شيماء صابر، ونخبة أخرى من مقدمي البرامج” وتضم القناة من المعلقين كوكبة ممتازة مثل ” محمد الكواليني، أيمن الكاشف، حاتم بطيشة، مؤمن حسن،محمد عفيفي ، محمد أبوالعلا، وعلى رأس المعلقين الكابتين أحمد شوبير”.
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