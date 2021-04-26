تردد قناة أون تايم سبورت on time sports 2021 hd الناقلة مباراة الزمالك والبنك الأهلي والمعلق

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز على الدوام “ثقفني”، يسعدني أن أكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة أون تايم سبورت، الناقلة مباريات الدوري الممتاز المصري والعديد من الفاعليات الرياضية سواء المصرية أو العالمية، والقناة تستعد الليلة لنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي في أطار مباريات الدوري المصري، ضمن مؤجلات نادي الزمالك من الأسبوع أل 17 من عمر المسابقة الأقدم في الوطن العربي وقارة أفريقيا، ويسعى الفارس الأبيض الليلة للفوز للاستمرار على قمة جدول المسابقة، ولمزيد من الضغط على منافسه الأول على اللقب وهو النادي الأهلي، المباراة الليلة سوف تلعب على ملعب استاد القاهرة الدولي وفيما يلي التردد الجديد للقناة.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021

تستعد قناة أون تايم سبورت الليلة لنقل لقاء الزمالك والبنك الأهلي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تقوم القناة بعمل أستوديو تحليلي قبل اللقاء لتحليل كافة الأمور المتعلقة باللقاء وموقف الفريقين في المسابقة، ومن المنتظر أن يضم الاستوديو التحليلي نجوم كرة القدم وخبراء التحليل الرياضي، وسوف نوافيكم بأسماء الاستوديو التحليلي ومعلق المباراة فور الإعلان عنهم من قبل القناة.

ترتيب جدول الدوري المصري

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 16 11 3 2 18 8:26 18 36 2 الأهلي 14 10 3 1 20 9:29 20 33 3 بيراميدز 18 7 9 2 16 17:25 8 30 4 المصري البورسعيدي 18 7 8 3 16 13:22 9 29 5 الاتحاد السكندري 18 8 4 6 16 22:22 0 28 6 سموحة 18 5 12 1 16 18:26 8 27 7 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 8 سيراميكا كليوباترا 18 6 7 5 16 20:22 2 25 9 إنبي 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 9 الجونة 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 10 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 11 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 12 المقاولون العرب 18 5 3 10 16 25:18 -7 18 13 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 14 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 15 البنك الأهلي 17 2 8 7 17 20:14 -6 14 16 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 17 الانتاج الحربي 18 2 6 10 16 32:13 -19 12

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد نايل سات