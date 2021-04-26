تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد 2021 الناقلة للدوري المصري ON Time Sport

تردد قناة أون تايم سبورتس، يعد معرفة التردد الجديد لقناة أون تايم سبورتس 2021، من المواضيع الهامة لدى كثير من المتابعين، حيث أن القناة تقوم بنقل العديد من الفعاليات الرياضية المهمة في مصر، حيث أنها تمتلك حقوق نقل الدوري المصري حصرياً، لذلك كل محبي الدوري المصري وجمهور الأهلي والزمالك الكبيرين، يبحثون عن مشاهدة مباريات فريقهم المفضل عبر تردد ON Time Sport، فهي قناة رياضية تتميز بأنها تمتلك أحدث أجهزة البث ونقل المباريات، في أفضل صورة وأنقى صوت، وتمتلك شبكة كبيرة من المراسلين الرياضيين، الذين ينقلون كل الأحداث الرياضية المهمة لحظة حدوثها، وكذلك تمتلك القناة استوديوهات تقوم بتحليل المباريات، وتستضيف المع نجوم الرياضة في مختلف الألعاب، كذلك لديها مجموعة متميزة من المعلقين الرياضيين المتميزين، لذلك يبحث محبي ومتابعي الرياضة عن التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت2021، وكذلك التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورتس، وهو ما سنتعرف عليه في السطور القادمة، من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني.

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد

سوف تقوم بنقل مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي اليوم الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، لذلك يبحث عشاق الزمالك عنها لمشاهدة المباراة.

القمر الصناعي النايل سات التردد 10853 معدل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6\5 الحقوق الحصرية

هي شبكة قنوات رياضية، تقوم بنقل جميع فعاليات الأحداث الرياضية المختلفة، تمتلك العديد من الحقوق الحصرية، حيث تمتلك حقوق نقل بطولة الدوري المصري الممتاز، وكذلك حقوق نقل بطولة كاس مصر والسوبر المصري ومباريات كرة اليد، وتقوم القناة باستضافة ألمع النجوم للتحليل على المباريات، لكي تستحوذ على رضاء متابعيها وتعمل دائماً على تقديم خدمة مميزة لجمهورها من حيث جودة الصورة ونقاء الصوت.