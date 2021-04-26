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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فك حظر واتس اب وإعادة استخدام نفس الرقم مرة آخري بأسهل طريقة في المقال التالي
كيفية فك حظر واتس اب،واستخدام الرقم مرة آخري من خلال الشركة كل تلك الخطوات التي سنقوم بشرحها بالصور ما يه الكثير من مستخدمي التطبيق الأشهر فى العالم والذي لاقى جدل كثير فى الآونة الأخيرة بعد استحواذ شركة فيس بوك على تطبيق واتس اب وبعد انتشار أخبار ومعلومات خاصة باستخدام بيانات المستخدمين دون السماح للشركة بتلك الخطوة من قبل مستخدميها لتصل إلى شركات المعلنة عن منتجاتها فى تطبيق الواتس.
وترتب على ذلك قيام الكثيرين بإغلاق حساباتهم على تطبيق الواتس اب والذي ترتب عليه خسارة الشركة وتراجعها عن تلك الفكرة وإصدار بيانات رسمية تؤكد الحفاظ على خصوصية المستخدمين وتشفير المعلومات والمحادثات الخاصة بهم على الواتس اب وتلك التعديلات أدت إلى حظر حسابات كثيرة على الواتس اب ويبحث الكثيرين عن كيفية فك حظر واتساب وكيفية تخطى حظر الواتس اب من الشركة وهذا ما سنستعرضه فى المقال.
طريقة حل مشكلة حظر واتس اب من الشركة
فك حظر الواتس اب يعود للكثير من الأسباب منها الاستخدام المخالف لسياسات الشركة والقيام بحذف الواتس لأكثر من مرة من الجوال ونسيان رقم الجوال المتعرف عليه الواتس وإدخاله بالخطأ أكثر من مرة ولعدم انتظار كود التحقق من الفيسبوك وطريقة إلغاء حظر الواتس اب تتم بالخطوة الأولي التالية:
- القيام بفتح حساب على الجيميل الهوتميل أو الياهوميل وتسجيل الدخول فى حالة وجود حساب على تلك المواقع واختيار إنشاء رسالة.
- رقم واحد بالصورة كتابة أيميل الدعم الخاص بالواتس اب وهو [email protected]
- رقم اثنين كتابة موضوع الرسالة باللغة الانجليزية ( my whatsapp account has deactivated by mistake ) ومعنى تلك الرسالة أن الحساب الخاص بي على الواتس تم حظره أو به خطأ.
- رقم ثلاثة كتابة رسالة الموضوع والتي تتحدث فيها عن المشكلة التي واجهتك أثناء فتح الواتس اب الخاص بك وتتضمن الرسالة رقمك مع مفتاح دولتك الخاص.
- رقم اربعه يتم ذكر نوع الجوال الخاص بك فى الرسالة كما هو موضح بصورة رسالة فك حظر واتس اب.
- فى النهاية تضغط على خيار إرسال وسيتم الرد عليك من قبل الدعم الفني فى واتس اب وإخبارك بسبب المشكلة وفى حالة الرد عليك بقبول التظلم يتم إعادة تسجيل رقم الجوال مرة ثانية وتفعيل تطبيق واتس اب للعمل مجدداً بعد فك الحظر.
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