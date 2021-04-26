نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة من قام بحظري على سناب شات من خلال الجوال والكمبيوتر في المقال التالي

معرفة من قام بحظرك على سناب شات، اكثر ما يبحث عنه ملايين من مستخدمين تطبيق سناب شات فى الوطن العربي خصوصاً أن تلك الطريقة تعد أحد مخالفات شروط الخصوصية التي تنتهجا معظم التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي وهى عدم عرض أو الوصول إلى من قام بحظرك من التطبيقات الخاصة بالمراسلات والمحادثات الفورية على غرار وأتساب وفيس بوك وتليجرام والانستجرام وأخيراً أهم تلك التطبيقات التي تستحوذ على اهتمام الملايين خصوصاً فى منطقة الخليج العربي تطبيق سناب شات صاحب الشعبية الأولي فى المملكة والعراق والأكثر استخداماً بين فئة الشباب. كيفية معرفة من حظرك فى سناب شات أول الطرق والحيل فى معرفة الشخص الذي حظرني فى snap chat هو أن تقوم بالبحث عن اسم الشخص أو اسم المستخدم فى شريط البحث الخاص snap وفى حالة عدم ظهور الاسم تعرف أن هذا الشخص قد فعل البان أو البلوك أو الحذر على التطبيق.

وللتأكد من تلك الخطوة عليك بالبحث عن اسم الشخص بحساب احد الأصدقاء بنفس صيغة البحث فى تطبيقك الخاص وفى حالة ظهورة على حساب صديقك على سناب تأكد بأنه قام بحظرك.

كيف اعرف أني محظور على سناب شات عن طريق الرجوع للمحادثات التي تمت بينك وبين الشخص الذي تعتقد انه قام بحظرك يجب أن يظهر اسمه فى قائمة دردشة سناب شات للتأكد تستطيع إرسال رسلة له وفى إمكانياته الرد عليك أما فى حالة أن الدردشة توقفت ولم تستطيع إرسال رسالة فتأكد بأنه قد فعل قائمة الحظر على سناب.

مراجعة قائمة جهات الاتصال فى سناب شات فى حالة عدم وحود اسم الشخص فى القائمة تأكد من انه قد فعل الحظر لك فى تطبيق سناب. طريقة حذف حسابك من السناب فى حالة كانت علاقتك قوية مع صديقك وتستبعد قيامة بالبلوك وأثبتت كل تلك الطرق السابقة انه تم الحظر فمن المفترض انه قام بحذف حسابة نهائياً من التطبيق لذا لا يظهر حسابة فى كل تلك الخطوات السابقة وتلك كانت بعض الحيل الخاصة بمعرفة من قام بحظرك على سناب شات. الوسوم عمر شويل - جدة كيفية معرفة من قام بحظري على سناب شات من خلال الجوال والكمبيوتر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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