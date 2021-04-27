تحديث ببجي موبايل الجديد وموعد إطلاقه

تحديث ببجي موبايل القادم والمتوقع إصداره قبل بداية الموسم الجديد ( الموسم 19 ) ، تعد لعبة ببجي موبايل من أكثر الألعاب الإلكترونية إنتشاراً في العالم في الفترة الأخيرة ، تم إطلاق اللعبة لأول مرة في عام 2018 ومنذ ذلك العام شهدت إنتشاراً كبيراً بين العديد من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية لما بها من إثارة ومغامرات ممتعة.

وتقدم اللعبة بين الحين والآخر عدد من الإضافات في اللعبة لإستمرار جذب إهتمام اللاعبين بالإضافة الي مكافآت يحصل عليها اللاعبون في كل موسم من أشكال مختلفة للأسلحة أو الملابس والمركبات وغيرها.

مميزات تحديث ببجي موبايل الجديد :

‌ستتم إضافة مود جديد ( الغودزيلا ) في خريطة إرانجل مع إحتمال توافر سكنات الغودزيلا القديمة في أي وقت.

‌إضافة مود كونج ( الغوريلا ) في خريطة سانهوك .

‌إزالة سلاح M249 من الدروب وتواجده في الخريطة بشكل عام مع زيادة سعة التخزين لتصل إلى 150 طلقة .

‌إمكانية الإبلاغ عن صديقك في الفريق حيث يمكن حظر اللاعب لفترة محدودة أو حظر اللاعب من إستخدام الميكروفون .

‌يمكن التعديل علي رسالة الإقصاء .

‌إضافة مود جديد في الساحة Arena .

‌إضافة المزيد من الرفاق مثل النسر وهما غودزيلا و كونج علي أن يتم شراؤهما مثل النسر وقد يصل سعر الواحد منهما إلي 1600 UC .

‌إضافة المزيد من الجوائز في التقييم من عملات فضية أو عملات AG.

‌إمكانية إخفاء الظهور فلا يستطيع أن يعرف أحد ما إذا كنت متصلاً أم لا .

‌إضافة مركبة جديدة وستكون متوفرة في خريطة إرانجل فقط ، علي أن يكون عدد ركابها 2 .

‌إعادة ظهور المركبات في ساحة الإنتظار.

‌إضافة خلفية جديدة في ساحة الإنتظار .

‌تعديل علي شكل قصات الشعر في اللعبة .

‌التعديل علي الإنجازات ومن المتوقع أن يتم إضافة المزيد منها .

‌إضافة إختيار اهتزاز الهاتف عند تلقي الضرر من قبل العدو .

‌وأخيراً سيتم إضافة صوت الفنان محمد هنيدي في اللعبة

موعد التحديث:

من المتوقع أن يتم إطلاق التحديث قبل بداية الموسم 19 ، أي في النصف الثاني من شهر مايو لعام 2021.