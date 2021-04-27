نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف شاومي 11 xiaomi Mi الجديد تعرف على السعر والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف شاومي 11 xiaomi Mi الجديد والتي يصفها الكثيرين بالنسخة العالمية الأكثر كمالاً والتي تم إطلاقها من قبل الشركة الصينية العملاقة في مجال الإلكترونيات والتي انطلقت في أبريل 2010 والتي في غضون سبع سنوات منذ إنشاؤها احتلت المركز الرابع عالميا في عدد مبيعات الأجهزة الإلكترونية وتعمل أجهزة شاومي بنظام الاندرويد وتنافس الشركة الصينية شركة ابل ويسميها الكثيرين “ابل الصينية” لجودة جوالاتها ومستوي مبيعاتها المرتفع الذي اصبح الأول في الصين والأكثر أنتاجاً للهواتف عالمياً بعد شركة ابل الأمريكية.

سعر ومواصفات هاتف 11 xiaomi Mi

أطلقت الشركة الصينية العملاقة الهاتف الذي يتوقع له الكثيرين انه سيكون الأكثر انتشاراً بين فئته فى عام 2021 بسب إمكانياته الرائعة والفريدة ويعتبر جوال شاومى مي 11 ولا يختلف الإصدار فى الوطن العربي علي نظيرة الصيني كثيراً ويختلف فقط فى الشاحن مفصول من علبة هاتف شاومي 11 xiaomi Mi.

مواصفات xiaomi Mi11

أبعاد الجوال 164.3 * 74.6 مم

الزجاج 8.1 مم

الجلد 8.6 مم

وزن الجوال 196 جرام الزجاج و 194 جرام الجلد

يتوفر فى الإصدار إطار خارجي فى الأمام زجاجي وفى الخلف إطار ألومنيوم ويحتوى على نسخة خلفية واقية مكونة من طبقة gorilla glass victus corning

بالخلف أيضاً نسخة زجاجية شبيهة للأخري وتدعم تركيب شريحتين اتصال من الجيل الخامس ولا يوجد مكان لكرت الذاكرة الخارجي ” memory card”.

شاشة الجوال amoled وحجمها 6.81 بوصة ودقة الشاشة 1440*3200 بكسل وجودتها 515+ كواليتي اتش دي بكسل فى البوصة وحجم شاشة الجوال 9:20 وتدعم الشاشة HDR10 ومعدل التحديث 12 هرتز وفى السطوع 1500 شمعة وتدعم الشاشة طبقة الحماية الجديدة gorilla glass victus corning.

معالج الجوال Snapdragon 888 Qualcomm ثمانى النواة والمعروف بمدى قوته فى عالم الجوالات Kryo 680 والذي يبلغ تردده 2.84 جيجا هرتز ودقة التصنيع 5 نانومتر ومعالج الرسوميات Adreno 660 جيجابايت من المساحة التخزينية مع 8 جيجابايت من الذاكرة والتي تكون FS 3.1.

نظام التشغيل فى جوال شاومى مي11 هو Android 11 مع احدث اصدار MIUI 12.5 ويأتي بكاميرا سيلفى بدقة 20 ميجا بكسل وفتحة العدسة تتوافق 2.3/F/HD بانوراما 1080 بكسل ودقة تسجيل @30 إطاراً فى الثانية الواحدة.

ويأتي الجوال بكاميرا خلفية ثلاثية أولهم عدسة دقتها F/1.9 يأتي معها مستشعر Samsung HMX ودقته تبلغ 108 ميجا بكسل والكاميرا الثانية بدقة 13 ميجا بكسل للزاوية العريضة بفتحة عدسة ب/2.4 وتصل إلى 123 درجة للتصوير والثالثة دقتها ا ميجا بكسل للتصوير عن قرب وفتحة عدستها f/2.4 وتدعم الكاميرا فلاش LED مزدوج وHDRو Panorama ودقة تسجيل الفيديو تصل إلى 4320 بكسل وتبلغ 30 إطاراً فى الثانية الواحدة وتتوافق مع كافة المثبتات الإلكترونية على جميع العدسات.

ويدعم هاتف شاومي 11 xiaomi Mi تقنية NFC وتقنية الإصبع اسفل الشاشة مع بصمة الوجه ومستشعر ضربات القلب ومعدلها بالتوافق مع بصمة الإصبع ويأتي بمستشعر Blaster.

بطارية الجوال نوعها ليثيوم بوليمير وسعة البطارية 4600 مللي أمبير وقدرة الشحن السريع تبلغ 55 وات والتي تتجاوز الإصدارات السابقة بشحن اسرع من 4 مرات وتبلغ قوة الشحن اللاسلكي السريع 50 وات والشحن العكسي 10 وات ويتم الشحن عن طريق منفذ USB ونوعيته C او بالشحن اللاسلكي.

ويأتي هاتف شاومي 11 xiaomi Mi بألوان الأسود والأبيض والأزرق والأرجواني والذهبي.

سعر جوال xiaomi Mi11

سعر هاتف شاومي xiaomi Mi11 بعد اصداره رسمياً فى دول الخارج يبلغ للنسخة 128 جيجا بايت 750 يورو.

سعر جوال xiaomi Mi11 للنسخة256 جيجا بايت مع 8 جيجابايت رام يبلغ 800 يورو وهذا سعر هاتف شاومي 11 xiaomi Mi.