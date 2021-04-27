مميزات تطبيق واتساب الذهبي Whatsapp Gold الجديدة المبهرة لجميع المستخدمين

يعتبر تطبيق واتساب الذهبي الجديد من أبرز التطبيقات التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة، والتي تخصصت في مجال الدردشة الفورية على غرار تطبيق واتساب الأصلي، يتيح التطبيق إمكانية إرسال الرسائل مهما كان حجمها من خلال شبكة الإنترنت مجاناً، تطبيق مجاني يمكنكم من تداول الصور ومقاطع اصوت والفيديو، ومنذ العديد من السنوات كان يتم الحصول على التطبيق من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به، ولكن بعد أن ذاع صيته وحصل على شهرة كبيرة للغاية، فقد تم إدراجه ضمن متجر تطبيقات جوجل بلاي.

مميزات واتساب الذهبي الجديدة

يتمتع تطبيق واتساب الذهبي بالعديد من المميزات التي تجعله مختلف للغاية عن تطبيق واتساب العادي التي جعلت منه مطلوب للغاية من قبل المستخدمين الذين جربوه، ولكن وجه التشابه بين التطبيقين أنهم مجانيين يمكنهم ارسال واستقبال الرسائل من خلال شبكة الإنترنت، وتكمن أهمية ذلك التطبيق في قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على تقريب المسافات بين الأفراد على مستوى العالم، وجاءت أهميته من أهمية التطبيق الأصلي بعد التعديل عليه وإضافة الكثير من المميزات والتعديلات التي عملت على التطوير من أداءه.

سمات تطبيق واتساب الذهبي الجديد