تسريبات تكشف عن Land Cruiser القادمة من تويوتا

سرّبت بعض مواقع وصفحات الإنترنت صورا وفيديوهات تظهر تصميم النموذج الجديد كليا من سيارات Land Cruiser الشهيرة من تويوتا.
وبالنظر للصور المسرّبة نلاحظ أن السيارة الجديدة اختلفت بشكل ملحوظ عن سيارات Land Cruiser الحالية، والاختلافات الأكبر جاءت من حيث تصميم الواجهة الأمامية إذ تغير شكل غطاء المبرد وأصبح الشبك أكثر بروزا ومجهزا بأربع خطوط عريضة مطلية بالكروم، كما تغير شكل الفتحات الهوائية على الواجهة، أما المصابيح فأصبحت أضيق وجهزت بثلاث وحدات إضاءة رئيسة تعمل بتقنيات LED، وخط LED مضيء بحيط بالمصباح لإظهار مؤشر الانعطاف.
وداخليا تغير تصميم هذه السيارة بشكل ملحوظ أيضا، إذ حصلت واجهة القيادة على شاشة كبيرة بارزة من منتصفها، والمساحة بين السائق والراكب المجاور له جهزت بمساند عريضة يتداخل فيها الجلد مع الخشب بصورة أنيقة وميزة، كما تغير تصميم مقبض نقل السرعات وتغير معه تصميم مفاتيح التحكم بأنظمة المولتميديا والتكييف أيضا.
ومن المتوقع أن تتخلى تويوتا عن المحركات المجهزة بثماني أسطوانات في هذه المركبات، وتستبدلها بمحركات V6 توربينية بسعة 3.3 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 422 حصانا.
كما يفترض أن تطلق نسخ من هذه المركبات أيضا مجهزة بمحركات ديزل توربينية بسعة 3.3 أيضا لكن عزمها سيعادل 310 أحصنة، ويمكن أن تظهر منها نسخ مجهزة بمحركات ديزل عادية بسعة 3.5 ليتر تولد عزما يعادل 300 حصان تقريبا.
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