نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن الإخبارية المفتوحة bine sports news الليلة موعد قرعة بطولة كأس العرب في قطر في المقال التالي
عمر شويل - جدة متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز “ثقفني” في العالم العربي من المحيط إلي الخليج، عشاق كرة القدم يبحثون عن تردد قناة بي إن الإخبارية الناقلة فاعليات وموعد قرعة دوري أبطال العرب المقرر أقامتها في العاصمة القطرية الدوحة الليلة، والتي تضم لأول مرة 23 منتخب عربي والبطولة هي بروفة لدولة قطر التي ستستضيف مونديال العالم لكرة القدم العام القادم 2022، والقرعة الليلة سوف تنقل أيضاً عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي “فيفا” بموقع يوتيوب، بعد أن تم اعتماد البطولة بطولة رسمية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفيما يلي التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار.
تردد قناة بي إن الإخبارية المفتوحة
قناة بي إن الإخبارية bine sports news هي قناة تابعة لباقة قنوات بي إن الرياضية القطرية المكونة من 17 قناة، تبث برامجها من أستوديوهاتها في العاصمة القطرية الدوحة بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم، وتقدم القناة تقارير مصورة عن جميع الفاعليات التي تمتلك الباقة حقوق نقلها على شاشتها حصرياً، انطلقت القناة عام 2011 تحت اسم الجزيرة الرياضية الإخبارية ثم تم تغير الاسم إلي الاسم الحالي عام 2014 بي إن، وما زال الاسم حتى الآن والباقة موجودة على أكثر من قمر صناعي سوف تقدم لكم ترددها عليهم داخل المقال.
موعد قرعة كأس العرب لكرة القدم
تقام القرعة اليوم الثلاثاء 2021/04/27 الموافق 15 من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة ودولة قطر، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر دار الأوبرا القطرية بالحي الثقافي بالدوحة العاصمة القطرية، وسط حضور رمزي بسبب تفشي فيروس كورونا مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية.
تردد قناة bine sports news
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12245
|معامل الاستقطاب
|عمودي V
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب بقطر
البطولة تضمك لأول مرة كل الدول العربية دون أستثناء، بعد أن حصلت البطولة على اعتماد الاتحاد الدولي كبطولة رسمية حرصت كل الدول على المشاركة، ولم يعلن حتى اللحظة عن نظام البطولة وسوف نوافيكم بها فور نشرها على موقع الاتحاد العربي لكرة القدم، والمنتخبات المشاركة هي “قطر، الجزائر، البحرين،جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق،الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا،السعودية، فلسطين، سلطنة عمان،المغرب، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تونس، الإمارات، اليمن”.
تردد قناة بي إن الإخبارية المفتوحة 2021
|القمر الصناعي
|سهيل سات
|التردد
|11547
|معامل الاستقطاب
|عمودي V
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة بي إن الإخبارية المفتوحة bine sports news الليلة موعد قرعة بطولة كأس العرب في قطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.