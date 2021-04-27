نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن الإخبارية المفتوحة bine sports news الليلة موعد قرعة بطولة كأس العرب في قطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز “ثقفني” في العالم العربي من المحيط إلي الخليج، عشاق كرة القدم يبحثون عن تردد قناة بي إن الإخبارية الناقلة فاعليات وموعد قرعة دوري أبطال العرب المقرر أقامتها في العاصمة القطرية الدوحة الليلة، والتي تضم لأول مرة 23 منتخب عربي والبطولة هي بروفة لدولة قطر التي ستستضيف مونديال العالم لكرة القدم العام القادم 2022، والقرعة الليلة سوف تنقل أيضاً عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي “فيفا” بموقع يوتيوب، بعد أن تم اعتماد البطولة بطولة رسمية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفيما يلي التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار.

تردد قناة بي إن الإخبارية المفتوحة

قناة بي إن الإخبارية bine sports news هي قناة تابعة لباقة قنوات بي إن الرياضية القطرية المكونة من 17 قناة، تبث برامجها من أستوديوهاتها في العاصمة القطرية الدوحة بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم، وتقدم القناة تقارير مصورة عن جميع الفاعليات التي تمتلك الباقة حقوق نقلها على شاشتها حصرياً، انطلقت القناة عام 2011 تحت اسم الجزيرة الرياضية الإخبارية ثم تم تغير الاسم إلي الاسم الحالي عام 2014 بي إن، وما زال الاسم حتى الآن والباقة موجودة على أكثر من قمر صناعي سوف تقدم لكم ترددها عليهم داخل المقال.

موعد قرعة كأس العرب لكرة القدم

تقام القرعة اليوم الثلاثاء 2021/04/27 الموافق 15 من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة ودولة قطر، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر دار الأوبرا القطرية بالحي الثقافي بالدوحة العاصمة القطرية، وسط حضور رمزي بسبب تفشي فيروس كورونا مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية.

تردد قناة bine sports news