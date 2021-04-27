شركة تويوتا تستحوذ على وحدة القيادة الذاتية لشركة ”لايفت” مقابل 550 مليون...

أعلنت شركة لايفت الأمريكية الإثنين، عن خططها لبيع وحدة القيادة الذاتية لشركة تويوتا مقابل 550 مليون دولار.

في المقابل، ستقوم شركة صناعة السيارات اليابانية ”تويوتا“ بدمج الوحدة الجديدة في فرعها Woven Planet، وستدفع تويوتا لشركة لايفت 200 مليون دولار مقدما، و350 مليون دولار أخرى على مدى خمس سنوات.

وأكدت كلتا الشركتين أنهما تتوقعان إتمام الصفقة في وقت ما في الربع الثالث من هذا العام، وبهذا، تنتهي رحلة ”لايفت“ التي استمرت أربع سنوات نحو تطوير ونشر سياراتها ذاتية القيادة.

ولا تخجل شركة لايفت بشأن أسباب بيع وحدتها، وتتوقع أن ينخفض إنفاقها على البحث والتطوير بشكل كبير بعد عملية البيع، وهي خطوة مهمة تسعى إليها الشركة لزيادة أرباحها.

من جانبه، قال جون زيمر، الشريك المؤسس ورئيس شركة لايفت، إنه ”بافتراض إتمام الصفقة خلال الإطار الزمني المتوقع واستمرار التعافي من وباء كورونا، فإننا على ثقة من أنه يمكننا تحقيق أرباح كبيرة في الربع الثالث من هذا العام“.

ويأتي قرار شركة لايفت بيع وحدتها الذاتية، بعد أن أعلنت شركة ”أوبر“ في ديسمبر العام الماضي عن بيع وحدة القيادة الذاتية مقابل 400 مليون دولار لشركة ”أورورا“.

يذكر أن إحدى الزوايا المهمة في إعلان الأمس، هي أن تويوتا تعمل مع أورورا، لتطوير سيارات الأجرة المستقلة، وبحلول نهاية 2021، يخططان لبدء اختبار الشاحنات ذاتية القيادة.