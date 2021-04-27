OPPO: تجربة الهاتف الذكي المحدثة رينو 5 برو 5G متاحة الآن في المملكة العربية السعودية وبسعر مميز.

OPPO العلامة التجارية العالمية تستعد لتقديم هاتفها الذكي الجديد كليًا من سلسلة رينو 5 5G إلى السوق السعودية، اوبو رينو 5 برو 5G كوالكوم سناب دراغو 865، 12 جيجابايت + 256 جيجابايت ، 65 واط سوبر فوك 2.0 هو أحدث إصدار من سلسلة OPPO Reno5، ويشتمل Reno5 Pro 5G على شكل فائق النعومة وتصميمًا مبتكرًا ومجهزًا لتقديم تصوير بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي الرائد في الصناعة والذي يستهدف المستهلك السعودي المتصل رقميًا، جنبًا إلى جنب مع برنامج حصري لتجربة ألعاب غامرة.

سهولة ترقية هواتف OPPO

أصبحت الترقية إلى Reno5 سهلة مع ميزة “Clone Phone” من OPPO، ويسمح للمستخدمين بنقل بياناتهم من أي علامة تجارية للهواتف الذكية إلى سلسلة OPPO Reno5 الجديدة بسهولة ويسر، وتستخدم OPPO أيضًا طرق تشفير رائدة في الصناعة لتخزين البيانات الخاصة ونقلها، كما أن أمانها معترف به من قبل مؤسسات الجهات الخارجية بما في ذلك ISO و ePrivacy و TrustArc، وتواصل سلسلة Reno5 تقليد سلسلة Reno المتمثل في دعم جوجل بالكامل، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من المرونة وخيارات الاتصال، تعد “الترجمة بثلاثة أصابع باستخدام “عدسة Google” أحد الأمثلة التي تسمح للمستخدمين بمشاهدة ترجمة جوجل لأي شيء على شاشة الهاتف بتمريرة واحدة مريحة.

إطلاق اوبو رينو 5 برو 5G في المملكة العربية السعودية

قال ماتاز ​​بيت مال، مدير العلاقات العامة لــ OPPO في المملكة العربية السعودية: “لقد حققت OPPO نموًا مذهلاً لتصبح واحدة من أشهر الهواتف الذكية في المملكة، هدفنا هو متابعة ابتكار أفضل المنتجات التكنولوجية ذات التصميم المرتكز على الإنسان والذي سيشكل المستقبل ليس فقط للهواتف الذكية ولكن أيضًا للاتصال الذكي، ويسعدنا أن نقدم هاتف اوبو رينو 5 برو 5G الجديد إلى السوق السعودية والذي نعلم أنه سوف يجذب المستهلك السعودي البارع في التكنولوجيا والذي يطلب أحدث التقنيات والتصميمات الحديثة، وستستفيد الهواتف الذكية من سلسلة Reno الجديدة من تغطية المملكة لشبكات الجيل الخامس التي توفر اتصالاً فائق السرعة، كما ستجذب الحزم التنافسية للغاية المستهلكين “.

مواصفات الهاتف الذكي Reno5 Pro 5G

تضم سلسلة رينو 5 امكانية التصوير بالذكاء الاصطناعي في جميع المشاهد، وقد أثبتت نفسها كخبير التصوير الفوتوغرافي في أي سيناريو يسمح للمستخدمين بالتقاط كل الذكريات بغض النظر عن البيئة المحيطة، مدعومًا بمستشعر سوني IMX766 المتقدم، يجمع فيديو AI Highlight Video الجديد على اوبو رينو 5 برو 5G بين خوارزمية التصوير الليلي “ألترا نايت مود” من OPPO وخوارزميات Live HDR لتحسين جودة الفيديو بشكل كبير في الإضاءة الخافتة والمشاهد ذات الإضاءة الخلفية، وفي الوقت نفسه يتيح الفيديو الجديد ثنائي العرض للكاميرات الأمامية والخلفية العمل في وقت واحد، وهو مثالي لمدوني الفيديو الذين يرغبون في البقاء في العمل في جميع الأوقات. تم تصميم Reno5 Pro 5G بدقة ليكون سمكه 7.99 مم فقط و 184 جرامًا، تشق عملية OPPO Reno Glow التي تمت ترقيتها طريقها أيضًا إلى Reno5 Pro 5G على كل من ألوان الفضي و ستارلايت بلاك، والتي تحفر السطح الزجاجي AG لتكوين نسيج محبب يلمع مثل الماس تلمع مثل ملايين الألماس الموجودة في محيط مضاء بضوء القمر مع الحفاظ على مقاومة بصمات الأصابع على الغطاء الخلفي، مما يضيف شعورًا متميزًا بشكل مميز. يتألق هاتف Reno5 Pro 5G حقًا عندما يتعلق الأمر بالألعاب التي تقدم لحظات لعب فائقة بفضل إعدادات الأجهزة القوية من شاشة 90 هرتز، وقدرة معالجة فائقة السرعة مدعومة بشريحة Qualcomm 865 5G وتخزين 12 جيجابايت + 256 جيجابايت ، والبرنامج الحصري المدعوم من ColorOS 11.1 تم تصميمه لتقديم تجربة ألعاب أكثر غامرة وانسيابية، ميزات مثل وضع الاختصار Faming و وضع اللاعب ورسائل الشاشة النقطية ولمسة الألعاب القابل للتعديل تخلق بيئة للمستخدمين للانغماس التام في الترفيه.

أسعار هاتف oppo Reno5 Pro 5G في المملكة

اوبو رينو 5 برو 12 جيجابايت + 256 جيجابايت مفتوح للطلب المسبق وسيكون متاحًا للشراء من خلال جميع تجار التجزئة الرئيسيين في المملكة وعبر الإنترنت اعتبارًا من 25 مارس، بسعر التجزئة 2799 ريال سعودي (746 دولارًا أمريكيًا) هذا ما اعلنت عنه شركة OPPO.