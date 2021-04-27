تحديث طور معمل المعركة فورت نايت Fortnite 16.30 وحزمة BanderitaX

إقبال كبير من قِبل عُشاق ومحبي ولاعبي فورت نايت في ثوبها الجديد، من أجل الحصول على تحديث Fortnite 16.30 وحزمة BanderitaX، الذي يحظى باهتمام واسع نظرًا لما يحمله من إضافات قوية ورائعة تزيد من عناصر الإثارة والتشويق في بيئة اللعبة، لاسيما السكنات والملابس والعتاد، بخلاف الأسلحة المتنوعة التي تناسب الأطوار الجديدة مثل طور الزومبي الـ Save The World والبَاتل بَاس، كما تم إجراء عدد من التحسينات الموسعة على المتاجر والمؤثرات الصوتية والضوئية، وإجراء بعض التعديلات على الخرائط القديمة بالتوازي مع إضافة خرائط جديد تتناسب كل طور وكل مرحلة على حده.

تحديث طور معمل المعركة فورت نايت

وتضمن تحديث طور معمل المعركة من فورت نايت العديد من الإضافات التي تتطلبها تلك المرحلة، فيوجد بها زي ديموس وزينة ظهر حافة الحزن، فضلاً عن الفأس متعددة المهام بالألوان الأسود والأحمر والأخضر، فضلاً عن شاشة تحميل متعقب الجماجم، مع العلم أنه تم لأول مرة تسهيل الحصول على نقود V-BUCKS شهريًا للوصول للمستويات المتقدمة، وهو ما يُطلق عليها الحصول على بطاقة معركة الموسم والتُي تُمكنك من استرداد 950 من تلك النقود إلى حسابك مرة واحدة، شريطة الحصول على رمز الـ Spotify Premium مجانًا.

تحديث Fortnite 16.30 وحزمة BanderitaX

يُطلق على تحديث اللعبة الجديد Fortnite 16.30، والذي يتم إطلاقه على مرحلتين مختلفتين، الأولى اليوم 27 أبريل 2021 ويتضمن كما أوضحنا من قبل توفير بعض العناصر الجديد والحزم والأزياء الشيقة مثل زي ألي الشبيهة بالقطة وفَأس الهيكل السمكي وغلاف كف القط وشاشة تحميل عرض الأزياء، بينما ستكون المرحلة الثانية المكملة في منتصف شهر مايو المقبل، والتي ستكون مكملة للمرحلة السابقة، فضلاً عن تفعيل بعض المهام المؤجلة، ومعالجة بعض المشكلات التي قد تظهر بسبب تأثيرات لتحديث الجاري.

بطولة كأس العالم

كانت فورتنايت قد أطلقت زي اللاعب العالمي البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، كـ تميمة لبُطولة كأس العالم الجديد التي تنطلق خلال الأيام المقبلة. بمشاركة العديد من لاعب أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.