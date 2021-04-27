نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستقبل احدث تردد قناة اون تايم سبورت 2 و3 و1 علي القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي القمر الصناعي نايل سات، والتي تعد أهم قناة مصرية رياضية تنقل البطولات المحلية والدولية كما تتميز هذه القناة باستضافة العديد من النجوم الرياضية في مصر والوطن العربي، حيث أن أبرز هذه النجوم الرياضية التي تستضيفها القناة من أبناء نادي الزمالك فاروق جعفر والكابتن حازم امام وأيمن يونس ومن نجوم النادي الأهلي الكابتن عماد متعب والكابتن وليد صلاح الدين، بالإضافة إلي الكثير من النجوم الرياضية الأخري من جميع الأندية.

تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي القمر الصناعي نايل سات

مشاهدة قنوات On time Sports على القمر الصناعي نايل سات أمر بسيط جدا يتطلب من الشخص اتباع بعض الخطوات البسيطة منها على سبيل المثال إعادة ضبط إشارة البث من الرسيفر الخاص بك على القمر الصناعي نايل سات ومن ثم تسجيل التردد الجديد للقناة كالتالي:



التردد الجديد لقناة On Time Sports: 12303.

معدل الاستقطاب: 27500.

معدل الترميز: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية إستعادة إشارة البث لقنوات On Time Sports

يمكنكم استعادة إشارة البث لقنوات المفتوحة من خلال وضع التردد الجديد للقناة كالتالي:

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

احدث تردد لقناة On Time Sports 3

أحدث قنوات أون تايم سبورت الرياضية الجديدة رقم 3 المخصصة لنقل بطولات الصالات وكذلك بعض مباريات المنتخبات الوطنية للرجال والنساء، يمكنك ضبط ترددها الجديد كالتالي:

التردد الجديد: 10852.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500.

من المنتظر أن تستمر قنوات أون تايم سبورت الرياضية بنقل المباريات المتبقية من بطولة الدوري الممتاز 2021 ومباريات الكأس 2021 ومباريات تصفيات منتخب مصر المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022م.

نتمنى لكم مشاهده ممتعه لبرامج ومباريات كرة القدم والسلة واليد من خلال ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي القمر الصناعي نايل سات.