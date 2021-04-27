ما هي تقنية 5 جي واهم مميزاتها

5G هي الجيل الخامس من شبكات الهاتف المحمول، وهي تطور كبير من شبكات 4G LTE اليوم، وقد تم تصميم الجيل الخامس لتلبية النمو الكبير جدا في البيانات والاتصال في المجتمع الحديث اليوم، مع المليارات من الأجهزة المتصلة، ستعمل 5G في البداية بالتعاون مع شبكات 4G الحالية قبل أن تتطور إلى شبكات مستقلة تماما في الإصدارات اللاحقة وتوسعات التغطية.

وهذه التقنية سوف تمكنك مثلا من تحميل فلم فيه 4 جيغبايات في بضع ثواني ، أيضا ستتمكن التمتع بالالعاب الالكترونية بشكل سريع أيضا يمكنك مشاهدة : Euro 2020(2021) بجودة عالية جدا في البث عبر الانترنت.

حيث خلال الأورو القادم 2020 ستكون هناك تجارب للنقل المباشر بتقنية الواقع المعزز لبعض المباريات بتقنية 4k ، وهذه التقنية تتميز بالجودة العالية جدا و تحتاج قوة انترنت كبيرة جدا لعملها.

بالإضافة إلى توفير اتصالات أسرع وقدرة أكبر، فإن ميزة 5G المهمة جدًا هي وقت الاستجابة السريع الذي يشار إليه باسم زمن الوصول.

الكمون هو الوقت الذي تستغرقه الأجهزة في الاستجابة لبعضها البعض عبر الشبكة اللاسلكية، كان لشبكات الجيل الثالث وقت استجابة نموذجي يبلغ 100 مللي ثانية، و4G حوالي 30 مللي ثانية و5G ستكون منخفضة مثل 1 مللي في الثانية، يؤدي هذا بشكل فوري تقريبًا إلى فتح عالم جديد من التطبيقات المتصلة.

ما هي مميزات تقنية 5G؟

ستتيح تقنية 5G الاتصال الفوري بمليارات الأجهزة، كما ستوفر 5G السرعة من خلال زمن انتقال منخفض لتمكين جيل جديد من التطبيقات والخدمات وفرص الأعمال التي لم نشهدها من قبل، وهناك ثلاث فئات رئيسية لحالة استخدام 5G:

اتصالات ضخمة من آلة إلى آلة - تتضمن توصيل مليارات الأجهزة دون تدخل بشري بمقياس لم نشهده من قبل، هذا الأمر لديه القدرة على إحداث ثورة في العمليات الصناعية الحديثة والتطبيقات بما في ذلك الزراعة والتصنيع والاتصالات التجارية.

اتصالات فائقة الموثوقية بزمن انتقال منخفض - بما في ذلك التحكم في الوقت الفعلي في الأجهزة، والروبوتات الصناعية، واتصالات المركبات وأنظمة السلامة، والقيادة الذاتية، وشبكات النقل الأكثر أمانًا، تفتح الاتصالات ذات الكمون المنخفض أيضًا عالمًا جديدًا حيث الرعاية الطبية عن بعد والإجراءات والعلاج كلها سوف تصبح أمور ممكنة.

النطاق العريض المتنقل المحسّن - يوفر سرعات بيانات أسرع بشكل كبير وقدرة أكبر للحفاظ على اتصال العالم، ستشمل التطبيقات الجديدة الوصول إلى الإنترنت اللاسلكي الثابت للمنازل، وتطبيقات البث في الهواء الطلق دون الحاجة إلى عربات البث، وكذلك اتصال أكبر للأشخاص أثناء التنقل.

بالنسبة للمجتمعات، ستتيح تقنية الجيل الخامس توصيل مليارات الأجهزة لمدننا الذكية والمدارس الذكية والمنازل الذكية والمركبات الذكية والأكثر أمانًا وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم وتوفير مكان أكثر أمانًا وفعالية للعيش فيه.

بالنسبة للشركات والصناعة، ستوفر شبكات 5G ثروة من البيانات تتيح لهم اكتساب رؤى حول عملياتهم بشكل لم يسبق له مثيل، ستعمل الشركات وتتخذ قرارات رئيسية مدفوعة بالبيانات والابتكار في الزراعة والمزارع الذكية والتصنيع، مما يمهد الطريق لتحقيق توفير في التكاليف وتجربة أفضل للعملاء ونمو طويل الأجل.

سيتمكن الجميع من الوصول إلى التقنيات الجديدة والناشئة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، كما يوفر الواقع الافتراضي تجارب متصلة لم تكن ممكنة من قبل، مع 5G ستتمكن من السفر إلى مدينتك المفضلة، ومشاهدة مباراة كرة قدم مباشرة مع الشعور بأنك على الأرض، أو حتى تكون قادرًا على فحص العقارات والسير إلى منزل جديد، كل ذلك وأنت مسترخٍ على أريكتك.

سوف تبقينا 5G على اتصال في المدن الذكية في المستقبل، والمنازل الذكية والمدارس الذكية، وستتيح فرصًا لم نفكر فيها حتى الآن.

ما هي الأجهزة المتوفرة لشبكة 5G؟

تم إطلاق الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والنقاط الساخنة المجهزة باتصال 3G و 4G و 5G في عام 2019 وسيتم تطوير زمن انتقال منخفض وتطبيقات واسعة النطاق من آلة إلى آلة باستخدام 5G في السنوات القادمة.