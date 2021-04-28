نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات تحديث iOS 14.5 الجديد في المقال التالي

أطلقت شركة آبل Apple التحديث الجديد لهواتف آيفون وهو iOS 14.5 ، والذي يأتي بمجموعة من المميزات والإضافات التي تسهل علي المستخدم تجربته مع الهاتف ، وإضافة ميزة جديدة وهي إمكانية فتح الهاتف عن طريق الساعات الذكية الخاصة بشركة آبل منها Apple watch series 6 وأيضا إمكانية تغيير صوت المساعد Siri للعديد من الأصوات ، ويعد التحديث خليفة الإصدار السابق الذي أطلقته شركة آبل في عام 2020 . مميزات تحديث iOS 14.5 : ‌يأتي التحديث بميزة تُسهل علي المستخدم فتح الهاتف عن طريق ساعات آبل الذكية ، حيث تصعب عملية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face id أثناء إرتداء الكمامات نظراً للظروف الحالية ، الآن كل ما علي المستخدم فعله هو النظر إلي شاشة الساعة الذكية وسيتلقي بعض الإهتزازات تفيد بفتح الهاتف ، أعلنت شركة آبل أن التحديث سيتم دعمه للهواتف من بداية Iphone x وحتي iphone 12 وتشمل أيضاً الساعات الذكية بداية من Apple watch series 3 وحتي آخر إصدارات الساعات الذكية Apple watch series 6.

‌طلب إذن المستخدم لتتبع نشاطاته علي مختلف التطبيقات : يأتي التحديث بمزيد من سياسات الخصوصية للمستخدم حيث يفرض علي التطبيقات طلب إذن المستخدم لتتبع نشاطاته علي مختلف المنصات ومواقع الويب وكذلك مشاركة تلك البيانات مع الجهات الأخري ، ويمكن للمستخدم الموافقة علي ذلك أو الرفض وذلك علي حسب رغباته ، وواجهت شركة آبل العديد من المشاكل مع بعض الشركات اللي تعتمد علي تلك البيانات منها شركة فيسبوك حيث أطلقت حملة إعلانية تقول فيها أن ذلك التحديث سيضر بالشركات الصغيرة التي تعتمد علي الإعلانات لجذب العملاء ، وكذلك شركة جوجل .

حيث أطلقت حملة إعلانية تقول فيها أن ذلك التحديث سيضر بالشركات الصغيرة التي تعتمد علي الإعلانات لجذب العملاء ، وكذلك شركة . ‌إضافة إمكانية تغير صوت المساعد Siri حيث يمكن التبديل بين أربعة أصوات مختلفة غير الصوت الافتراضي ، كما تدعم مكالمات الفيديو الجماعية عبر Group facetime ، ويمكن للمساعد Siri أن يعلن عن المكالمات الهاتفية الواردة عبر Air buds أو غيرها من السماعات المتوافقة مع أجهزة آيفون ، كما يمكن للمستخدم الطلب من المساعد Siri الإتصال بجهات الطوارئ .

‌يمكن إستخدام شبكات الجيل الخامس 5G علي كلا بطاقتي SIM حيث يمكن إستخدام إحدي البطاقات للبيانات فقط والأخري للعمل أو غيرها .

‌كما يشمل التحديث مجموعة من التعديلات والإضافات علي الوجوه التعبيرية Emoji

‌تعديلات علي تطبيق Apple podcast حيث تتوفر ميزة الاشتراكات المدفوعة.

‌دعم إيجاد Airtags حيث يمكن للمستخدم عن طريق تطبيق Find my تشغيل الإشارة والوصول للأشياء بسهولة .

‌تعديلات علي تطبيق reminders حيث يمكن ترتيب التذكيرات حسب الأولوية , العنوان أو تاريخ الإنشاء وكذلك يمكن طباعة التذكيرات. الوسوم عمر شويل - جدة مميزات تحديث iOS 14.5 الجديد - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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