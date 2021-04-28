أقوى مميزات تطبيق واتساب الذهبي الجديد موسم 2021 بعد التحديث الأخير

يعتبر تطبيق واتساب الذهبي هو أحد التطبيقات التي تم استحداثها من التطبيق الأصلي لبرنامج المراسلات الفورية الأشهر على الإطلاق، والذي يتضمن على نفس الخدمات من التطبيق الأصلي بالإضافة إلى العديد من المميزات والتحديثات المعدلة عليه، والتي تعمل على التطوير من مميزاته وخدماته، بالإضافة إلى توفير الكثير من الخدمات المبتكرة للتطبيق، مع العلم أنه بعد تلك التعديلات تمكن من التفوق على التطبيق الأصلي والاستحواذ على الاهتمام الكبير من قبل المستخدمين له، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، ولكنه تمكن من الاستحواذ على المستخدمين من التطبيق الأصلي وجعلهم يعتمدون على النسخة الذهبية كبديل عن التطبيق الأصلي.

مميزات تطبيق واتساب الذهبي الجديد

يوفر تطبيق واتساب الذهبي عدد كبير للغاية من لمميزات الغير متوفرة في النسخة الأصلية من التطبيق، ومن أهمها أنه يقوم بإخفاء علامات الصح الزرقاء التي تجعل راسل الرسالة على علم أنك استلمت رسالته وقرأتها، مما يمكنكم من استلام الرسائل والاطلاع عليها بكل أريحية بدون علم المرسل بالأمر، كما أنه يمكنكم من كتابة الرسائل بدون ظهور رسالة جاري الكتابة للمستقبل، والأمر نفسه عند تسجيل مقطع صوتي، فإنه يجعلكم تقومون بتسجيل المقطع الصوتي بدون كتابة جاري التسجيل، مما يوفر لكم أكبر قدر ممكن من الخصوصية.

أقوى سمات تطبيق واتساب النسخة الذهبية الجديدة

تضمن التحديث الجديد من تطبيق واتساب الذهبي على كمية كبيرة من التعديلات والتطورات التي حافظت على مكانته في صدارة تطبيقات المراسلات الفورية، ومن أهمها أنه يمكن المستخدم من تبادل العديد من الصور من خلال إرسال ما يصل إلى مائة رسالة في الوقت نفسه، بدلاً من ثلاثين رسالة فقط في التطبيق الأصلي، كما أنه يمكنكم من إرسال مقاطع فيديو بمساحات كبيرة ولوقت زمني كبير مفتوح.