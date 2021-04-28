نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محبي التسوق الإلكتروني وتحديث مهم من خلال جوجل كروم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت في الفترة الأخيرة عملية التسوق الإلكتروني والبيع والشراء للكثير من المنتجات من خلال التسوق الإلكتروني، وقد حدث تحديث جديد على جوجل كروم ويمكن للمستخدمين استخدامها حاليًا تساعد في عملية التسوق، ويعتبر التحديث Chrome الجديد مهم لمحبي التسوق الإلكتروني، حيث يعتمد الكثيرون من مستخدمي الإنترنت العثور على الأشياء التي يرغبون بشرائها، لذا جاء تحديث Chrome الجديد لتسهيل هذه العملية على المستخدمين، ويتضمن تحديث Chrome الجديد ميزة price tracker وقد ظهرت في نسخة Chrome 90 المخصصة للأجهزة العاملة بأنظمة أندرويد، ومن خلالها يقوم المتصفح بمراقبة تحديثات الأسعار التي تطرأ على الأشياء التي يهتم المستخدم بشرائها وإظهار إشعارات بانخفاض هذه الأسعار باستمرار.

نقطة سلبية في تحديث Chrome الجديد:

اكتشف خبراء التقنية والتكنولوجيا الحديث أنه هناك نقطة سلبية في هذه الميزة، فقد أشارت النتائج حاليًا هي أنها تعمل فقط عندما تبقى الصفحات أو علامات التبويب مفتوحة ضمن المتصفح، لكن يتوقع أن تجد غوغل حلا لهذه النقطة مع التحديث القادم للمتصفح.

كيفية تفعيل الميزة الجديدة:

ومن الجدير بالذكر أنه هناك عدد من المواقع المختصة تشير إلى أن المستخدم عند حصوله على الجهاز، حيث يضمن الجهاز أحدث نسخة من Chrome وذلك بهدف تشغيل هذه الميزة في متصفح جهازه الذكي، ويتم تفعيل هذا التحديث من خلال قائمة الإعدادات التي تظهر أعلى يمين المتصفح، حيث يتم إدراج علامة التبويب أو الصفحة باسم Track prices، وفي حال لم تظهر له أوتوماتيكيا سيكون بإمكانه التوجه إلى الرابط الخاص بها ، وعبر القائمة المنسدلة اختيار تمكين إشعارات الأسعار عبر خيار Enabled Price notifications.

ثغرات أمنية غاية في الخطورة على جوجل كروم :

شركة جوجل قد عالجت الثغرة في التحديث الأخير

توصية بتحديث المتصفح:

ونذكر من خلال هذا المقال أن المركز الوطني الإرشادي فقد نصحت بتحديث المتصفح إلى نسخة 90.0.4430.93، حيث تزداد عمليات البحث حول تحديث جوجل كروم، حيث أصدرت جوجل Google توضيحاً للتحديثات اللازمة من خلال موقعنا ثقفني، ومما يسعد القارئ أن القائمين على شركة جوجل قد عالجت الثغرة في التحديث الأخير مما يجعل التصفح آمن لكل مستخدميه .

خطوات وطريقة التحديث على جوجل كروم :