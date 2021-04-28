نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة سارة لأجهزة أبل تحديث أبل الجديد يضع الخصوصية بين يديك في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتظر حاملي أجهزة وهواتف أبل كثيراً هذا الخبر المفرح، وفي مفاجأة ستسعد كل مقتني أجهزة أبل فقد صرح خبراء التقنية ما سيسعد كل حاملي أجهزة أبل، فأعلن أن تحديث أبل الجديد يضع الخصوصية بين يديك، وكما أعلن عن دعم أذرع تحكم بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس، حيث يضيف تحديث أبل الجديد لنظام iOS 14.5 الخاص بأجهزة أيفون كثيرًا، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعي موقعنا ثقفني أحدث مميزات في تحديث أبل الجديد.

أحدث مميزات في تحديث أبل الجديد :

من المميزات الجديدة لتحديث أبل عدة ميزات وهي:

ميزة تحديثات Siri ودعم أحدث أذرع التحكم في الألعاب ولكن الأهم تحديثات الخصوصية حيث يمنح المستخدمين مزيدًا من الشفافية كما يعمل على التحكم في التطبيقات التي تسعى إلى تتبعهم بغرض الإعلان.

فيسبوك على رأس القائمة في التحديثات على أجهزة أبل :

ومن الجدير بالذكر أن شركة الفيسبوك أصبحت قلقة بعد الإعلان عن تغيير الخصوصية، وهذا باعتبار أن سياسة الخصوصية الجديدة تسعى إلى الحد من قدرتها على استهداف الإعلانات بوجه فعال لكافة مستخدمي الأيفون، ومن المعلوم أنه يعمل على التحكم في التطبيقات التي تسعى إلى تتبعهم بغرض الإعلان، وهو ما يحدث دائما في الفيسبوك تتبع المهتمين بأي إعلان ونشر ما يروجونه من إعلانات.

تحديث أبل الجديد:

ونذكر من خلال هذا المقال أن التحديث الأخير iOS 14.5 يضتمن ميزة آب تراكنغ ترانسبيرينسي App Tracking Transparency، ومن المتوقع نتيجة التجارب التي تمت من قبل الخبراء أن يكون لها آثار كبيرة في طريقة عمل إعلانات الهاتف المحمول، حيث تظهر للمستخدم نافذة منبثقة عندما تفتح تطبيقًا يريد الوصول إلى معرف جهازك الفريد للمعلنين، وتسأل هذه النافذة المنبثقة عما إذا كنت تريد أن يتم تعقبك، وتوضح سبب طلب التطبيق منك هذا الأمر، وقال كثير من الشركات التي تعتمد على الإعلان عبر الإنترنت إن تغيير الخصوصية يقلل من فعالية الإعلانات المستهدفة وربحيتها، وشنت فيسبوك حملة على هذا التغيير، ويبدو أنها قد تخسر إيرادات نتيجة لذلك.

فتح الجهاز بالكمامة:

وهناك العديد من المستخدمين الذي قاموا بتوجيه بعض الشكوى الذي تضمن صعوبة فتح الجهاز عند ارتداء الكمامة، وكان السبب الرئيسي في هذه المشكلة هي أن معرف أبل لا يستطيع التعرف على الشخص، لكن في التحديث الجديد أضافت الشركة هذه الميزة، ويكون ذلك من خلال استخدام Apple Watch حيث يمكنك الآن إعدادها لفتح وقفل أيفون عندما ترتدي قناعًا.

أصوات جديدة لـ Siri:

ويعرض التحديث العديد من المزايا ومن أهمهم أصوات جديدة، حيث تساعد هذه الميزة الاختيار بين 4 أصوات افتراضية، يتم اختيارها في حالة تشغيل جهاز أيفون الجديد، وذلك بدلًا من سماع المساعد الصوتي بالصوت الأنثوي التقليدي، كما يمكن لسيري الآن إعلان المكالمات عبر آير بودز أو كار بلاي أثناء القيادة ويتيح لك التحدث للرد على المكالمة، ويعتمد هذا على ميزة موجودة في الهاتف تتيح لسيري قراءة رسائلك النصية من خلال آير بودز، كما تعلمت سيري تشغيل الموسيقى من سبوتيفاي (Spotify) والخدمات الأخرى.