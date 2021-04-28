إذا كنت ترغب في الحصول على صورك على أجهزة متعددة، فإن إزالة الصور من جهاز آيفون الخاص بك يمكن أن يكون مهمة بالغة الأهمية. إذا كان لديك جهاز ماك، فأنت تعلم أن آبل تسهل نقل صورك من جهاز iPhone إلى جهاز ماك بطرق متعددة. ولكن ماذا عن أصحاب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام وينداوز؟

من السهل نقل الصور من جهاز آيفون إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام وينداوز كما هو الحال مع جهاز ماك الخاص بك. لديك خياران للتنقل عبر USB-to-Lightning، بالإضافة إلى مكتبة صور iCloud، والتي يمكن بالفعل إعدادها على وينداوز.

إليك ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية نقل الصور من جهاز آيفون إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تحميل أداة iTunes

إذا كنت تنقل الصور عبر USB، فستحتاج إلى تثبيت iTunes لـ وينداوز 10 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سيسمح ذلك بالتعرف على جهاز آيفون الخاص بك بواسطة جهاز الكمبيوتر الخاص بك في File Explorer، والذي ستحتاج إليه للنقل اليدوي.

توصيل جهاز آيفون الخاص بك

يتطلب توصيل جهاز آيفون بجهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام وينداوزبضع خطوات أكثر من مجرد توصيله.

قم بتوصيل جهازآيفون بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB إلى Lightning.

اضغط على Trust على جهاز آيفون الخاص بك.

أدخل رمز المرور الخاص بك على جهاز iPhone الخاص بك.

كيفية نقل الصور من جهاز آيفون إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام تطبيق Windows 10 Photos

افتح الصور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من قائمة ابدأ أو سطح المكتب أو شريط المهام أثناء اتصال iPhone بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

انقر فوق استيراد في الزاوية العلوية اليمنى.

انقر فوق من جهاز USB.

انقر فوق الصور التي ترغب في استيرادها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

انقر فوق القائمة المنسدلة ضمن تحديد إذا كنت تريد تحديد العناصر بشكل جماعي.

انقر فوق العناصر منذ آخر استيراد لاستيراد جميع الصور التي تم التقاطها منذ آخر مرة قمت فيها بذلك ، أو

انقر فوق كل العناصر لاستيراد جميع صورك فقط.

انقر فوق استيراد.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول كيفية نقل الصور من جهاز iPhone إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك المصنع من شركة آبل ، فأخبرنا بذلك في التعليقات.