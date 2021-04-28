شاهد سعر ومواصفات هاتف Redmi K40 Gaming الجديد

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عمر شويل - جدة شركة شاومي الصينية تصدر هاتف ذكي جديد، تستهدف من خلاله فئة هواتف الألعاب الإلكترونية، وذلك بعد اتجاه ملايين الأشخاص حول العالم إلى تلك النوعية من الألعاب، حيث توجد الكثير من الألعاب التي حققت نجاحات كبيرة وبارزة على منصات الهواتف الذكية خلال السنوات الأخيرة، ولعل ما فعلته لعبة بابجي موبايل Pubg Mobile هو خير دليل على هذا الأمر.

هاتف شاومي Redmi K40 Gaming

أعلنت شركة شاومي عن إصدار النسخة الأولى من هاتفها الجديد Redmi K40 Gaming، ويأتي هذا الهاتف ضمن فئة الريدمي الشهيرة، وقد وفر الهاتف الجديد وفق إعلان الشركة الكثير من الإمكانيات التقنية، وكعادة شاومي تقدم مواصفات كبيرة مع أسعار أرخص بكثير من هواتف الشركات الآخرى مثل أوبو وسامسونج.

بالنسبة لمواصفات هاتف Xiaomi Redmi K40 Gaming فهو يأتي بشاشة كبيرة تصل إلى 6.67 بوصة بها نوتش صغير في الأعلى من نوع AMOLED مع دقة شاشة تصل إلى 1080×2400 بكسل، وتدعم شاشة الهاتف العديد من التقنيات الجديدة ويبلغ معد التردد فيها 120 هرتز في الثانية مع قوة إضاءة 500 شمعة.

يأتي الهاتف ببطارية كبيرة تتجاوز 5000 أمبير، تصمد للعمل والألعاب لمدة كبيرة تصل إلى يوم كامل، أما في حالة احتياجك لإعادة شحن بطارية الهاتف فتم تقديم شحن سريع بقوة 67 وات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى شحن بطارية Redmi K40 Gaming خلال 42 دقيقة فقط.

سعر تليفون شاومي Redmi K40 Gaming

سعر تليفون شاومي الجديد للنسخة 6 جيجا بايت ذاكرة مع مساحة داخلية 128 جيجا بايت هو 310 دولار أمريكي، وهو ما يعادل نحو 4800 جنيه مصري ونحو 1263 ريال سعودي، أما النسخة الأعلى سعة 12 جيجا ذاكرة مع 256 جيجا ذاكرة داخلية فتأتي بسعر 420 دولار أمريكي، وهو ما يعادل نحو 6500 جنيه مصري ونحو 1575 ريال سعودي.