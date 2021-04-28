تحديث جديد في تطبيق الواتساب لحذف الرسائل بعد 24 ساعة

أصبح تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات في عمليات البحث حيث يزداد عدد مستخدميه يومياً، وذلك بسبب التحديثات المستمرة الذي يتم الإعلان من قبل خبراء التكنولوجيا المتطورة، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعينا كافة تفاصيل تحديث جديد في تطبيق الواتساب وأخر تحديث له، فقد شهد هذا التطبيق جدال شديدد بسبب سياسة الخصوصية التي أحدثت ضجة عالمية وسببت في تراجع من قبل المستخدمين، ومن المفترض تطبيقها في شهر مايو وقد اوضح التطبيق أنه على كافة المستخدمين الموافقة على هذه السياسة ومن يرفض يتم حذف الحساب الخاص به على فترات خلال 120 يوم، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا حذف الرسائل في 24 ساعة.

مميزات تطبيق الواتساب:

يتميز تطبيق الواتساب بعدة مميزات يمكن للمتسخدم الاستفادة منها، ومن خلال هذا المقال نعرض مميزات تطبيق الواتساب:

يمكن رؤية الرسائل وإخفاءها

يمكن إخفاء الظهور

تغيير لون الخلفية

تغيير الصورة الشخصية

واتساب ويب

إجراء مكالمة صوتية وفيديو

حذف الرسائل في 24 ساعة:

أكد خبير التقنية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة أن تطبيق الواتساب يشهد في هذه الفترة عدداً من التعديلات التي بدأ العمل عليها، ومن ضمن التعديلات الجديدة ميزة الرسائل المختفية في النسخة التجريبية، وقد أوضح لمتابعيه من خلال الصفحة الرسمية لتطبيق الواتساب عبر تويتر من خلال تغريدة أن الميزة تدور فكرتها حول حذف الرسائل والمحادثات بعد مرور وقت محدد، ونذكر أنه في السابق كان يتم حذف الرسائل بعد أسبوع، لكن بالتعديل الجديد على تطبيق الواتساب يتم حذف الرسائل بعد مرور 24 ساعة.

تأكيد أمان محادثات تطبيق الواتساب WhatsApp:

وقد أكد تطبيق الواتساب من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر أن المحادثات الخاصة التي تتم بين المستخدمين مع الأصدقاء بعضهم البعض تظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين، علماً بان البيانات التي سوف يتم مشاركتها بعد الإعلان عن سياسة الخصوصية الجديدة بالشراكة مع شركة فيس بوك.

البيانات التي سيتم تداولها عبر السوشيال ميديا: