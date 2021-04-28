طريقة تشغيل لعبة فورت نايت في 10 دقائق فقط على الجوال واللاب توب

طريقة تشغيل لعبة فورت نايت من أكثر الأسئلة الشائعة في وقتنا الحالي هو كيفية تشغيل لعبة فورت نايت على أجهزة الأندرويد أو أجهزة الآيفون أو البلاي ستيشن، فاللعبة من أفضل الألعاب القتالية التي أصدرت في عام ٢٠١٧م حيث يمكنك تشغيلها مباشرة من خلال قراءتكم لهذا المقال.

طريقة تشغيل لعبة فورت نايت

تعرف على طريقة تشغيل لعبة فورت نايت على جهاز الكمبيوتر، طرق تشغيل لعبة فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر قد تعددت، ولكن يفضل العديد من اللاعبين تحميل اللعبة من خلال تطبيق بلوستاكس، ولذلك سنذكر لكم الآن طريقة تشغيل اللعبة وبالتفصيل:

في البداية يتم الدخول إلى تطبيق بلوستاكس.

وبعد ذلك عليكم بتنصيب التطبيق، والقيام بتشغيله بعد أن تنتهي من عملية التحميل فوراً .

يلزم اتباع كافة التعليمات الظاهرة أمامكم على الشاشة، من أجل إعداد تطبيق بلوستاكس.

يجب تحميل Epic games مباشرة من تطبيق بلوستاكس.

يثبت التطبيق الذي ذكر اسمه في السابق، من ثم القيام بتشغيله مباشرة، والنقر على زر تشغيل بلوستاكس.

وفي النهاية عليكم بتشغيل اللعبة، من خلاص الذهاب إلى قائمة التطبيقات.

طريقة تشغيل فورت نايت من مثبت