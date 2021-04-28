طريقة تحميل ماين كرافت التعليمية في 5 دقائق فقط

ماين كرافت التعليمية في السعودية، لعبة ماين كرافت الإلكترونية من أشهر الألعاب التي ظهرت في الفترة الأخيرة، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بربط عملية الاشتراك في مسابقة مدرستي بالدخول على رابط لعبة ماين كرافت بشكل مباشر، وقامت الوزارة بذلك من أجل تحفيز الطلاب على الاشتراك في المسابقة والتعلم ودراسة علم البرمجة بشكل عام، وتقوم المسابقة على اختيار أفضل مدرسة في نهاية المسابقة.

ماين كرافت التعليمية في السعودية

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاق مسابقة جديدة في جميع مدارس السعودية، هذه المسابقة أطلق عليها اسم مدرستي تبرمج، وهذه المسابقة تمت بالتعاون مع شركة مايكروسوفت أوفيس العالمية، وتهدف هذه المسابقة إلى تعلم الطلاب ودراستهم كل ما يتعلق بعلم البرمجة، حيث أن الفائز في هذه المسابقة من يستطيع الإجابة عن كل أسئلة الوزارة.

لكي تقوم الوزارة بتعزيز ثقافة علوم البرمجة عند الطلاب قامت بربط عملية اشتراك الطلاب السعوديين في هذه المسابقة بلعبة ماين كرافت التعليمية، هذه اللعبة التي قامت الوزارة بإنشاء نسخة تعليمية منها لاستخدامها في هذه المسابقة وتقديم دعم للطلاب من أجل الاشتراك في هذه المسابقة، ويرجع ذلك إلى الشهرة الكبيرة التي حققتها لعبة ماين كرافت.

الاشتراك في لعبة ماين كرافت التعليمية

لكي يتم الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج التي تم إطلاقها من قبل الوزارة يتم الدخول على موقع لعبة ماين كرافت الإلكتروني، ثم يقوم الطالب بتسجيل جميع بياناته وبدأ خطوات تحميل لعبة ماين كرافت.