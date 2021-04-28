كيفية قراءة حالات واتساب دون علم الآخرين انك قرأتها بإيقاف خاصية مؤشرات قراءة الرسائل

الواتساب من أكثر التطبيقات شهرة في العالم، والجميع دائمًا في بحث عن كل ما يخص هذا التطبيق، ومن ضمن البحث الاستعلام عن كيفية قراءة حالات واتساب دون علم الآخرين انك قرأتها، فمن خلال إعدادات الواتساب يمكنك أن تفعل الكثير، وإليك بعض حيل الواتساب التي ستخفي اسمك من القائمة المرئية لحالة الواتساب، والتي نشرها أصدقاؤك أو أفراد عائلتك، وأما خاصية قراءة حالات واتساب دون علم اصدقائك انك قرأت حالته فهي واحدة من أكثر الميزات شيوعًا والمضافة في واتساب وهي وضع حالة لك على واتساب سواء صور أو كلام. ولخصوصية المستخدمين طرح الواتساب ميزة يمكنك من خلالها إيقاف ظهور العلامة الزرقاء، وعلامة القراءة في الرسائل، ولكن يمكنك فعل الشيء نفسه بالنسبة للقصص، ويمكنك معرفة قصص الأخرين أيضًا دون علمهم.

كيفية قراءة حالات واتساب دون علم الآخرين انك قرأتها

أصبحت ميزة حالة الواتساب خيارًا مستخدمًا على نطاق واسع اليوم حيث ينشر الأشخاص تحديثات منتظمة على قصصهم، وبعد طرح الميزة قدم الواتساب أيضًا خيارًا للخصوصية على الحالة التي تقوم بتحميلها، من يمكنه رؤية التحديث ومن لا يمكنه ذلك، إذا كنت لا تريد أن يعرف المستخدمون الآخرون أنك شاهدت حالات الواتساب الخاصة بهم وترغب في إخفاء اسمك من قائمة حالة الواتساب الخاصة بشخص ما والتي تعرض أسماء جهات الاتصال التي شاهدت تحديثات الحالة الخاصة بهم فهناك طريقة سنتحدث عنها.

وعند عرض تحديثات الحالة من جهات الاتصال الخاصة بك على الواتساب، فعادة ما يحصلون على إشارة أنك قد شاهدتها، ولكن في بعض الأحيان قد ترغب سرًا في التحقق من حالتهم دون إخبارهم فعلًا، لكن مع إيقاف التحقق من حالة الواتساب دون علم المستخدم، ستفقد أيضًا إمكانية معرفة إذا كان المتحدث معك يقرأ رسائلك أم لا عن طريق العلامة الزرقاء التي تظهر، فإذا كنت لا تمانع ذلك فقد تكون هذه هي الطريقة المثالية لك، ولا تحصل جهات اتصالك أيضًا على إيصالات قراءة للمحادثات التي تقرأها.

قم بفتح تطبيق واتساب وادخل على خيار الإعدادات.

ادخل على خيار “الحساب”، ثم اختر “الخصوصية”.

انزل لأسفل وسترى خيار “مؤشرات قراءة الرسائل”.

قم بإلغاء التفعيل.

إذا كنت لا تريد أن يعرف المستخدمون الأخرون أنك قد شاهدت حالات الواتساب الخاصة بهم، فيمكنك إيقاف تشغيل خيار حالات القراءة من إعداد الواتس، للقيام بذلك توجه إلى الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية ثم مؤشرات قراءة الرسائل (Read Receipt) وقم بإيقافها، وقد تفكر أيضًا في تشغيل إيصالات القراءة مؤقتًا لفترة من الوقت، يبلغ عمر تحديثات الحالة 24 ساعة، وكذلك العمر الافتراضي لأنشطة التتبع المرتبطة بها.