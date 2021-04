نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر توقعات playstation في حدث state of play من شركة سوني في المقال التالي

عمر شويل - جدة playstation ، تزايدت عمليات البحث مؤخرا عن بلايستيشن بعدما أعلنت شركة سوني العالمية بأنها ترتب لحدثا رقميا تحت مسمي ( state of play ) وهذا الحدث شبه منتظم من شركة سوني، ومن المتوقع أن تقوم شركة سوني من خلال الحدث المقبل ( state of play ) بإعلان عن تفاصيل جهاز ألعاب بلايستيشن وأخر التحديثات والأخبار وأيضا الإعلان عن طريقة اللعب لعدد من عناوين الألعاب القادمة، ينتظر الكثير من الأشخاص محبي جهاز playstation 5 هذا الحدث من شركة sony بفارغ الصبر لمعرفة تفاصيل جديده عن الجهاز، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أخر أخبار والتوقعات من شركة سوني العالمية في الحدث المقبل، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تصريحات شركة سوني لجهاز الألعاب playstation

قد صرحت شركة sony العالمية ببعض التصريحات التي تخص جهاز الألعاب playstation وقالت بأنها سوف تلقي نظرة جديدة على بعض ألعاب بلايستيشن 5 المتوقعة لعام 2021، ومن ضمن هذه الألعاب هي لعبة ( ratchet & clank , rift apart )، وتوجد بعض التوقعات حول قيام شركة سوني بعرض ألعاب ( insomniac ) للمطورين ( spider-man, miles morales ) لمدة تصل إلى خمسة عشر دقيقة من اللعب الجديد هذا بالإضافة إلى المزيد من الإعلانات حول ذلك اللعبة، وبالرغم من أن ratchet & clank هو محور الحدث على شبكة الأنترنت إلا أنه لا تستبعد شركة سوني مشاركة المعلومات حول الألعاب والتحديثات الأخري من جهاز الألعاب بلاي ستيشن 5 .

خدمة بث فيديو جديدة ( ps veido pass ) في جهاز playstation

قد ظهرت مؤخرا بعض التسريبات بإمكانية إضافة خدمة بث فيديو جديدة إلى خدمة الاشتراك عن طريق شبكة الأنترنت playstation , ps plus كما أكدت شركة sony pictures بأنها تقوم بالفعل باختبار ps video pass في دولة بولندا، وفي حالة نجاح الشركة في هذه التجربة بالتأكيد سوف يزداد رصيد شركة سوني العالمية في المنافسة ضد xbox game pass من شركة مايكروسوفت، وسوف تتضمن خدمة ( ps video pass ) الجديدة جميع الأفلام ذات الأسماء الكبيرة مثل sony : bloodshot , jumanji : the next level, double tap, zombieland 2, baby driver والمزيد من شركة ( sony columbia pictures ) .

وهذه هي كانت أخر توقعات playstation في حدث state of play من شركة سوني .