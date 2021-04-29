نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر PlayStation أبرز التوقعات للحدث الأخير من سوني هذا الأسبوع في ‘State of Play’ في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المتوقع أن تشارك PlayStation التفاصيل الجديدة وطريقة اللعب لعدد من العناوين القادمة في حدث State of Play هذا الأسبوع، تقول سوني أننا سنلقي نظرة جديدة على أحد أكثر ألعاب بلايستيش 5 المتوقعة لهذا العام، Ratchet & Clank: Rift Apart ومن المتوقع أن تعرض ألعاب Insomniac للمطورين (Spider-Man: Miles Morales) سوف يشمل البث 15 دقيقة من اللعب الجديد بالإضافة إلى المزيد من الإعلانات حول اللعبة، في حين أن Ratchet & Clank هو محور الحدث عبر الإنترنت، لم تستبعد Sony مشاركة المعلومات حول الألعاب والتحديثات الأخرى من بلايستيشن، حيث شهد تسريب مؤخرًا إضافة خدمة بث فيديو جديدة إلى خدمة الاشتراك عبر الإنترنت في PlayStation و بلايستيشن بليس.

قائمة جديدة من تحديثات ألعاب PlayStation

ستبدأ حالة البث يوم الخميس، 29 أبريل 2021 وتبدأ الساعة 5 مساءً لا نعرف بالضبط كم من الوقت سيستمر، لكننا نعلم أنه سيكون هناك 15 دقيقة من لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart. مع وضع ذلك في الاعتبار، توقع أن تكون مدته 20 دقيقة على الأقل وسيقدم بث State of Play تحديثات جديدة وتعمق في 10 ألعاب قادمة على PlayStation4 و بلايستيشن5 بما في ذلك إعلانات وتحديثات الألعاب الجديدة على بعض عناوين الجهات الخارجية والمستقلة التي شاهدتها آخر مرة في عرض PS5 لشهر يونيو، في العرض لن يكون هناك أجهزة PlayStation أو تحديثات تركز على الأعمال في هذا العرض، إذن سوف يركز على الألعاب الرائعة التي من المقرر طرحها في الأشهر المقبلة.

كيفية مشاهدة حدث سوني في أبريل 2021

يمكنك مشاهدة الفيديو على قناة PlayStation على YouTube وستتم أرشفته هناك بعد انتهاء البث المباشر أما بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون أن يفوتهم، يمكنك إعداد تذكير على YouTube بالتناوب، ستتمكن من المشاهدة الحية على قناة PlayStation على Twitch أيضًا.

ما الذي يمكن توقعه من PlayStation في حدث State of Play

الشيء الرئيسي في القائمة هو Ratchet & Clank: Rift Apart وسوف سيتم إطلاق لعبة PlayStation 5 الجديدة في 11 يونيو، لذا يعتبر هذا البث بمثابة حدث معاينة كبير من سوني سيتركز الجزء الأكبر من العرض على حوالي 15 دقيقة من اللعب علاوة على ذلك ، ستقدم Sony تحديثات حول لعبتين مستقلتين قادمتين لم يذكر أيهما سيتم عرضه، ولكن هناك الكثير للاختيار من بينها حيث ظهرت الإصدارات الصيفية مثل Kena: Bridge of Spirits و Solar Ash في أحداث Sony بشكل متكرر، لذلك يمكننا دائمًا الحصول على تحديث عنها، لقد مر أيضًا بعض الوقت منذ أن سمعنا عن ألعاب مثل Goodbye Volcano High أو Stray وبالنظر إلى أن هؤلاء تم إبرازهم بشكل كبير في الآونة الاخيرة فمن المؤكد أنهم سيظهرون مرة أخرى في النهاية.

ماذا سيكون في أبريل 2021 PLAYSTATION STATE OF PLAY

كانت شركة Sony واضحة جدًا بشأن ما سيظهر في هذا العرض يبدو أنه سيكون في الغالب بمثابة حدث Ratchet & Clank ، لذلك من المحتمل ألا يكون تحديث كبيرًا على ألعاب بلايستيش 5، إذا ظهر أي شيء آخر فمن المحتمل أن نتلقى تذكيرًا بذلك من سوني وسوف تسقط اللعبة بعد يوم واحد من بث حدث شركة سوني 2021 PLAYSTATION STATE OF PLAY.