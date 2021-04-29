مميزات هاتف Sony xperia 1 III

أعلنت شركة Sony مؤخراً عن أحدث هواتفها في فئة xperia حيث أعلنت عن ثلاث هواتف وهم Sony xperia 1 III , Sony xperia 5 III وأخيراً Sony xperia 10 III. وفيها يلي سنستعرض هاتف Sony xperia 1 III المُعلن عنه في فئة الفلاجشيب حيث يأتي بأحدث معالجات شركة كوالكوم Snapdragon 888 وشاشة من نوع OLED بتردد يصل إلى 120 هيرتز مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Sony xperia 1 III :

خامات الهاتف من الزجاج المقاوم للخدش مع إطار من الألومنيوم .

‌يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11.

‌دعم خاصية USB On The Go للسماح للهاتف بالاتصال بالفلاشة مع إمكانية نقل الملفات والبيانات بسهولة ، وأيضاً الإتصال بالماوس والكيبورد.

‌دعم خاصية NFC.

‌شاشة الهاتف 6.67 إنش من نوع OLED بنسبة أبعاد 21:9 وتدعم HDR بدقة 3840 × 1644 بكسل وتأتي بتردد 120 هيرتز مع دعم 1B color.

‌شاشة الهاتف محمية بطبقة خارجية من نوع Corning Gorilla Glass victus .

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم Qualcomm SM 8350 Snapdragon 888 بدقة تصنيع 5 نانو متر مع معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 660.

‌الكاميرا الأمامية للهاتف بفتحة عدسة F/2.0 مع دقة 8 ميجا بكسل وتدعم HDR وتصوير الفيديوهات بجودة 1080 مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية مع دعم المثبت الإلكتروني 5-axis gyro-EIS

‌يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية الأولي والأساسية بفتحة عدسة F/1.7 بدقة 12 ميجا بكسل مع دعم التثبيت البصري OIS والتركيز التلقائي PDAF ، الثانية بفتحة عدسة F/2.3 أو F/2.8 بدقة 12 ميجا بكسل خاصة بالتصوير Telephoto مع إمكانية عمل زوم يصل إلى 3× \ 4.4× ، الكاميرا الثالثة خاصة بالتصوير الواسع ULTRA WIDE وتأتي بفتحة عدسة F/2.2 ودقة 12 ميجا بكسل ، الرابعة والأخيرة تأتي بدقة 0.3 ميجا بكسل وخاصة بالتصوير ثلاثي الأبعاد 3D والعمق .

‌عدسات الهاتف من نوع Zeiss عالية الجودة.

‌يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 24/25/30/60/120 إطار لكل ثانية أو التصوير بجودة 1080 مع معدل التقاط 30/60/120/240 إطار لكل ثانية مع دعم التثبيت الالكتروني EIS والمثبت البصري OIS.

‌بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير من نوع lithium polymer مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 وات ، حيث يتم شحن الهاتف بنسبة 50% في مدة 30 دقيقة ، مع دعم الشحن اللاسلكي العكسي والشحن العكسي.

‌يدعم الهاتف مستشعر التقارب ، الجيروسكوب ، التسارع والبوصلة.

لا يدعم الهاتف راديو FM.

‌بصمة الهاتف توجد علي الجانب .

‌يأتي الهاتف بثلاث ألوان الأسود و الرمادي والبنفسجي .

سعر الهاتف :

من المتوقع أن يتم تسعير الهاتف بسعر 1100 يورو ( 1330$ ) اي ما يعادل 20,880 جنية مصري.