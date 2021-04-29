تردد قناة أون تايم سبورت الجديد on time sports hd 1-2 الناقلة مباراة الأهلي والجونة في الدوري

مباراة الأهلي والجونة المؤجلة من الأسبوع أل 16 على تردد قناة أون تايم سبورت، تحظى بعملية بحث مكثفة من قبل عشاق الكرة المصرية والنادي الأهلي، لمعرفة التردد الجديد للقناة الأهم بين القنوات الرياضية العربية، القناة تقدم جميع المباريات المحلية في كافة الألعاب الجماعية والفردية، وتستعد القناة غداً لنقل مباراة الأهلي والجونة ويسبق المباراة أستوديو تحليلي يستضيف من خلاله خبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين على مدار المباراة وفيما يلي التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021

قناة أون سبورت هي قناة مصرية متخصصة في الرياضة ملك الهيئة العامة للإعلام وشركة إعلام المصريين، تبث برامجها على مدار الساعة بالمجان، وتنقل مباريات كرة القدم واليد والسلة وكرة الطائرة وكل الألعاب الفردية، بداية انطلاق القناة كان في عام 2017 تحت اسم قناة أون سبورت، ثم في عام 2019 تم تغير الاسم إلي أون تايم سبورت بعد دمج القناة مع قناة تايم سبورت، أثناء تغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 17 12 3 2 17 9:30 21 39 2 الأهلي 15 11 3 1 19 10:31 21 36 3 بيراميدز 18 7 9 2 16 17:25 8 30 4 المصري البورسعيدي 19 7 8 4 15 15:23 8 29 5 الاتحاد السكندري 18 8 4 6 16 22:22 0 28 6 سموحة 18 5 12 1 16 18:26 8 27 7 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 8 سيراميكا كليوباترا 18 6 7 5 16 20:22 2 25 9 إنبي 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 9 الجونة 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 10 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 11 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 12 المقاولون العرب 18 5 3 10 16 25:18 -7 18 13 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 14 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 15 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 16 البنك الأهلي 18 2 8 8 16 24:15 -9 14 17 الانتاج الحربي 18 2 6 10 16 32:13 -19 12

موعد مباراة الأهلي والجونة على on time sports hd 1

تنقل القناة المباراة اليوم الجمعة الموافق 30/04/2021 من استاد الأهلي we السلام، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات