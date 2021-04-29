نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد on time sports hd 1-2 الناقلة مباراة الأهلي والجونة في الدوري في المقال التالي
مباراة الأهلي والجونة المؤجلة من الأسبوع أل 16 على تردد قناة أون تايم سبورت، تحظى بعملية بحث مكثفة من قبل عشاق الكرة المصرية والنادي الأهلي، لمعرفة التردد الجديد للقناة الأهم بين القنوات الرياضية العربية، القناة تقدم جميع المباريات المحلية في كافة الألعاب الجماعية والفردية، وتستعد القناة غداً لنقل مباراة الأهلي والجونة ويسبق المباراة أستوديو تحليلي يستضيف من خلاله خبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين على مدار المباراة وفيما يلي التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة أون تايم سبورت 2021
قناة أون سبورت هي قناة مصرية متخصصة في الرياضة ملك الهيئة العامة للإعلام وشركة إعلام المصريين، تبث برامجها على مدار الساعة بالمجان، وتنقل مباريات كرة القدم واليد والسلة وكرة الطائرة وكل الألعاب الفردية، بداية انطلاق القناة كان في عام 2017 تحت اسم قناة أون سبورت، ثم في عام 2019 تم تغير الاسم إلي أون تايم سبورت بعد دمج القناة مع قناة تايم سبورت، أثناء تغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر.
ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الزمالك
|17
|12
|3
|2
|17
|9:30
|21
|39
|2
|الأهلي
|15
|11
|3
|1
|19
|10:31
|21
|36
|3
|بيراميدز
|18
|7
|9
|2
|16
|17:25
|8
|30
|4
|المصري البورسعيدي
|19
|7
|8
|4
|15
|15:23
|8
|29
|5
|الاتحاد السكندري
|18
|8
|4
|6
|16
|22:22
|0
|28
|6
|سموحة
|18
|5
|12
|1
|16
|18:26
|8
|27
|7
|مصر المقاصة
|17
|7
|5
|5
|17
|21:19
|-2
|26
|8
|سيراميكا كليوباترا
|18
|6
|7
|5
|16
|20:22
|2
|25
|9
|إنبي
|18
|6
|6
|6
|16
|21:20
|-1
|24
|9
|الجونة
|18
|6
|6
|6
|16
|21:20
|-1
|24
|10
|غزل المحلة
|18
|5
|9
|4
|16
|18:16
|-2
|24
|11
|أسوان
|17
|5
|5
|7
|17
|21:11
|-10
|20
|12
|المقاولون العرب
|18
|5
|3
|10
|16
|25:18
|-7
|18
|13
|طلائع الجيش
|18
|4
|5
|9
|16
|22:21
|-1
|17
|14
|وادي دجلة
|19
|3
|7
|9
|15
|23:15
|-8
|16
|15
|الإسماعيلي
|18
|2
|8
|8
|16
|24:16
|-8
|14
|16
|البنك الأهلي
|18
|2
|8
|8
|16
|24:15
|-9
|14
|17
|الانتاج الحربي
|18
|2
|6
|10
|16
|32:13
|-19
|12
موعد مباراة الأهلي والجونة على on time sports hd 1
تنقل القناة المباراة اليوم الجمعة الموافق 30/04/2021 من استاد الأهلي we السلام، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
أهم البرامج على قنوات أون تايم
- برنامج ملعب أون : الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير وسيف زاهر بالتناوب.
- برنامج مساء أون : الذي يقدمه جنرال الإعلامي العربي الكابتين مدحت شلبي.
- برنامج أستاد مصر : الذي يسبق مباريات كرة القدم ويقدمه نخبة من الإعلاميين.
- برنامج جمهور الثالثة : الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد on time sports hd 1-2 الناقلة مباراة الأهلي والجونة في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.