تردد قناة السعودية الرياضية ksa sports hd 1 الناقلة مباراة القادسية والفيصلي اليوم بالدوري

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز ثقفني، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة السعودية الرياضية، أشهر القنوات الرياضية العربية الناقل الحصري لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، البطولة الأقوى وأعلى قيمة سوقية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وثاني أعلى قيمة سوقية في والقارة الصفراء بقيمة 480 مليون يورو، القناة تنقل مباراة القادسية والفيصلي ضمن مباريات الأسبوع أل 28 من الدوري، المتوقف حالياً بسبب مشاركة ثلاث أندية سعودية في بطولة دوري أبطال أسيا وهم الهلال والنصر والأهلي، وفيما يلي تردد القناة عبر مختلف الأقمار الصناعية.

نبذة مختصرة عن القنوات الرياضية السعودية

القنوات الرياضية السعودية هي قنوات سعودية متخصصة في الرياضة، وهي تتبع الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تبث برامجها على مدار 24 ساعة يومياً بصورة مجانية، تنقل القناة العديد من الفاعليات الرياضية السعودية والعالمية، انطلقت القنوات عام 2002 الموافق 1423 هجري، بقناة واحدة ومع تطور الدوري السعودي ظهرت الحاجة إلي نقل أكثر من مباراة في وقت واحد، وتم أضافه العديد من القنوات التي تحمل نفس الاسم، حتى أصبحت 4 قنوات وفي 2018 كان التطور الكبير للقنوات، وتم تغير الاسم إلي KSA SPORTS والآن القنوات تبث بتقنية HD 4K لمزيد من المتعة للمشاهد السعودي والعربي.

تردد قناة السعودية الرياضية 2021