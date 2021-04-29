نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية ksa sports hd 1 الناقلة مباراة القادسية والفيصلي اليوم بالدوري في المقال التالي
متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز ثقفني، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة السعودية الرياضية، أشهر القنوات الرياضية العربية الناقل الحصري لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، البطولة الأقوى وأعلى قيمة سوقية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وثاني أعلى قيمة سوقية في والقارة الصفراء بقيمة 480 مليون يورو، القناة تنقل مباراة القادسية والفيصلي ضمن مباريات الأسبوع أل 28 من الدوري، المتوقف حالياً بسبب مشاركة ثلاث أندية سعودية في بطولة دوري أبطال أسيا وهم الهلال والنصر والأهلي، وفيما يلي تردد القناة عبر مختلف الأقمار الصناعية.
نبذة مختصرة عن القنوات الرياضية السعودية
القنوات الرياضية السعودية هي قنوات سعودية متخصصة في الرياضة، وهي تتبع الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تبث برامجها على مدار 24 ساعة يومياً بصورة مجانية، تنقل القناة العديد من الفاعليات الرياضية السعودية والعالمية، انطلقت القنوات عام 2002 الموافق 1423 هجري، بقناة واحدة ومع تطور الدوري السعودي ظهرت الحاجة إلي نقل أكثر من مباراة في وقت واحد، وتم أضافه العديد من القنوات التي تحمل نفس الاسم، حتى أصبحت 4 قنوات وفي 2018 كان التطور الكبير للقنوات، وتم تغير الاسم إلي KSA SPORTS والآن القنوات تبث بتقنية HD 4K لمزيد من المتعة للمشاهد السعودي والعربي.
تردد قناة السعودية الرياضية 2021
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12149
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|25
|14
|6
|5
|5
|22:45
|23
|48
|2
|الشباب
|25
|14
|6
|5
|5
|32:51
|19
|48
|3
|الاتحاد
|26
|12
|10
|4
|4
|26:39
|13
|46
|4
|التعاون
|26
|11
|8
|7
|4
|24:36
|12
|41
|5
|الإتفاق
|26
|11
|5
|10
|4
|40:39
|-1
|38
|6
|الفتح
|27
|11
|5
|11
|3
|50:48
|-2
|38
|7
|النصر
|25
|10
|6
|9
|5
|33:42
|9
|36
|8
|الرائد
|26
|10
|5
|11
|4
|37:39
|2
|35
|9
|الأهلي
|25
|10
|5
|10
|5
|44:38
|-6
|35
|10
|القادسية
|26
|8
|10
|8
|4
|40:39
|-1
|34
|11
|أبها
|26
|10
|4
|12
|4
|44:38
|-6
|34
|12
|الفيصلي
|25
|7
|9
|9
|5
|33:32
|-1
|30
|13
|الباطن
|26
|7
|8
|11
|4
|47:35
|-12
|29
|14
|ضمك
|26
|7
|7
|12
|4
|46:37
|-9
|28
|15
|الوحدة
|26
|8
|3
|15
|4
|53:35
|-18
|27
|16
|العين
|26
|5
|5
|16
|4
|52:30
|-22
|20
مباريات اليوم على قنوات KSA SPORTS
|المباراة
|الموعد
|القادسية * الفيصلي
|20.35 بتوقيت القاهرة، 21.35 بتوقيت مكة المكرمة
تردد قناة السعودية الرياضية الجديد
تعمل الهيئة العامة للرياضة في المملكة على تطوير وتحديث القنوات، من خلال أستخدام أفضل أجهزت البث العالمية بتقنية 4K، لكي تقدم للمشاهد السعودي داخل المملكة وخارجها أفضل صورة وأنقى صوت، كي يجتذب المزيد من المتابعين لها في الداخل والخارج، وتسعى القنوات خلال الفترة القادمة إلي الحصول على أقوى المنافسات الرياضية العالمية.
أهم الحقوق الحصرية لقنوات الرياضية السعودية
- مباريات الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم.
- مباريات المنتخب السعودي الأول وكافة الأعمار السنية الودية التي تلعب داخل المملكة.
- مباريات السوبر السعودي، والسوبر الإسباني، والسوبر المصري السعودي.
- جميع المباريات في جميع الألعاب الفردية والجماعية التي تقام في السعودية.
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