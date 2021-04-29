نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق التحديث الجديد من واتساب الذهبي 2021 وتطوير مميزات مذهلة للخصوصية والأمان في المقال التالي
يبحث عدد كبير من المستخدمين لتطبيقات المراسلات الفورية عن تحديث تطبيق واتساب الذهبي الذي يعتبر هو التطوير من التطبيق الأصلي، فقد عمل عليه العديد من المطورين حتى يتمكنوا من توفير نسخة متطورة منه، تعمل على تغطية كافة العيوب والثغرات الموجودة به، بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من خدمات التطبيق حتى تتمكن من توفير الراحة إلى المستخدم، ويستمتع بتجربة الدردشة على ذلك التطبيق بكل أريحية وأمان، يتمتع التطبيق بأعلى قدر من الخصوصية جعلته الاختيار الأول للنجوم وكبار الأفراد في المجتمع.
تحديث تطبيق واتساب الذهبي
يمكن الآن أن يقوم المستخدمين لتطبيق واتساب الذهبي بإجراء التحديث الذي يحتوي على عدد كبير للغاية من المميزات، والتطورات التي تضمن لكم الخصوصية الكاملة، ومن أهم تلك التطورات هي إمكانية إرسال مائة صورة في رسالة واحدة، بدلاً من ثلاثين صورة في التطبيق الأصلي، الأمر الذي يتيح لكم تحديد مائة صورة وإرسالها مرة واحدة بدلاً من صورة تلو الأخرى، مما يوفر الوقت والمجهود وسرعة إنجاز المهمة، كما أن هناك تحديث آخر في التطبيق يجعله يقوم بإرسال فيديو بحجم كبير بدلاً من تقطيعه وإرساله عدة مرات.
مميزات واتساب الذهبي في الخصوصية والأمان
- هناك ميزة جديدة في النسخة الذهبية من تطبيق واتساب الذهبي، والتي تساعد المستخدم بأن يقوم بإخفاء تقنية جاري إرسال الرسالة التي يتم كتابتها تحت اسم المستخدم، مما يجعلك مخفي أمام مستقبل الرسالة.
- كما أنه يتم إخفاء رسالة جاري تسجيل مقطع صوتي، مما يجعلك تقوم بتسجيل الصوت بدون أن يعلم المستقبل بذلك.
- ومن أهم مزايا التطبيق الجديدة، هو إمكانية إخفاء علامة توصيل الرسالة، التي تتمثل في علامتي صح وتظهر باللون الأزرق في حالة قراءتها، ولكنها في حالة إخفائها تضمن لك الخصوصية الكاملة.
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