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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة مميزة على الواتساب بالخطوات كيفية مراقبة وتتبع مراسلة شخص ما في المقال التالي
يعمل مطوروا وخبراء واتساب على تحديثات جديدة وتطبيقات يمكن استفادة بعض مستخدمي واتساب في مراقبة وتتبع الواتساب لشخص ما، علماً بأن التكنولوجيا تعد سلاح ذو حدين، حيث بالرغم من الانتشار الواسع للتكنولوجيا والفوائد الجمة التي أحدثتها برامج التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة الفورية المجانية مثل الواتساب وسناب شات وتليجرام وفيسبوك وتويتر وغيرها، من تطبيقات المراسلة السريعة من تسهيل عملية التواصل بين الأشخاص ببعضهم البعض، وتقريب المسافات حيث يمكنك التواصل مع أي شخص في العالم خلال ثوان، إلا أن لها جوانب سلبية إذا ما تم استخدامها بطريقة غير سليمة.
تطبيق mSpy من أفضل التطبيقات في مجال الرقابة الأبوية:
حيث يعد تطبيق mSpy من أفضل التطبيقات في مجال الرقابة الأبوية، ورغم أنه تقييد لحرية الشخص في المراسلة إلا أنه يعد من أهم التطبيقات، وذلك لمتابعة الأبناء وهي ميزة لاقت إقبالا كبيرًا من المستخدمين من مختلف دول العالم، حيث ساهمت مزايا التطبيق في حماية أكثر من مليون أسرة حول العالم، حيث يمكن من خلاله تتبع تطبيقات المراسلة الفورية والتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك تصفح سجل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية الواردة والصادرة والمحذوفة .وتتبع الواتس وتتبع المواقع الإلكترونية والألعاب وحظرها وتقييدها، ما يميز التطبيق هو توفر خاصية التتبع من خلال تحديد الموقع الحالي عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
ومن مميزات تطبيق mSpy :
- مراقبة جميع تطبيقات المراسلة الفورية الشهيرة منها تتبع الواتس والتلجرام وسناب شات.
- سريع وسهل التثبيت يمكن تثبيت التطبيق في أقل من 10 دقائق!
- متوافق مع جميع أجهزة الأندرويد والآيفون والأجهزة اللوحية ويمكن الوصول له من أي متصفح.
- في حال واجهت أي مشكلة فنية أو احتجت إلى أي مساعدة، بإمكانك التواصل مع الدعم الفني. حيث يتميز بدعم متعددة اللغات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، ويتنوع الدعم بين الدعم عبر الدردشة المباشرة والدعم عبر الخط الهاتفي ،ودعم mAssistance
- مزامنة البيانات دوريًا وتشفيرها بحيث يمكنك وحدك الوصول لها.
- يتم تحديث البيانات بشكل دوري كل 5 دقائق.
- تلقي الإشعارات والتنبيهات فور حصولها عن دخول طفلك في إحدى الأماكن المحددة كأماكن خطرة.
- إمكانية إخفاء أيقونة التطبيق.
- شراء التطبيق ليس بثمن غالي بل بالعكس أرخص مما يتصور دولار يومياً في سبيل حمايتك لابنك أو من يحتاج الحماية أو من يحتاج متابعته.
وعن كيفية إمكانية تتبع الواتس شخص ما باستخدام تطبيق mSpy؟
كيفية شراء التطبيق:
- قم بالدخول إلى موقع mSpy
- ثم قم باختيار خطة الاشتراك المناسبة لك، حيث يتوفر العديد من الحزم بناء على عدد الأجهزة التي ترغب في مراقبتها
- ثم استكمل طلب الشراء عبر إدخال معلومات الدفع والبيانات الشخصية (إن تطلب الأمر) بعد تأكيد عملية الشراء
- تحقق من بريدك الإلكتروني للحصول على بيانات تسجيل الدخول.
خطوات تثبيت التطبيق:
كيفية تثبيت التطبيق واستخدامه على جهازك فاذا كان الجهاز المستهدف يعمل بنظام آيفون فإنك لست بحاجة للوصول المادي للجهاز المراد مراقبته وتتبع الواتس عليه، أما إذا كان الجهاز المستهدف يعمل بنظام أندوريد؛ فأنت بحاجة الوصول الفعلي إلى هاتف الشخص الذي تود في تتبع الواتس الخاص به لتثبيت التطبيق عليه. ثم بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في mSpy™ واتبع التعليمات ودليل التثبيت لضبط الإعدادات وإنهاء عملية التثبيت.
كيفية عمله وبدء المراقبة:
بالخطوات تفعيل التطبيق وطريقة عمله لمراقبة من تريد مراقبته ، فعند الانتهاء من تثبيت البرنامج وإعداده بشكل كامل على الجهاز المستهدف، سيبدأ البرنامج بالعمل في خلفية الجهاز والبدء بعملية جميع المعلومات وتسجيل كافة الأنشطة من رسائل قصيرة ومكالمات وصور ومقاطع فيديو، ويمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك على mSpy™ ثم الضغط على خيار “whatsapp” لتتبع الواتس ومراقبة جميع رسائل الواتس للشخص الذي قمت بتثبيت البرنامج على جهازه، كما يمكنك تتبع جميع المكالمات والرسائل النصية والبريدية والمواقع الإلكترونية والعديد من المزايا المتنوعة والمختلفة.
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