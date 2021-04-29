تويوتا تعلن عن أحدث سياراتها العائلية الأنيقة والعملية

استعرضت شركة تويوتا سيارة Sienna Woodland التي صممت لتكون من بين أجمل السيارات العائلية الحديثة وأكثرها تميزا.

وتأتي المركبة الجديدة بهيكل ميني فان بطول 5 أمتار تقريبا، يختلف من حيث الشكل عن سيارات Sienna السابقة من حيث تصميم الواجهة الأمامية والمصابيح، والأهم هو أن ارتفاعه عن الأرض أصبح أكبر لتكون السيارة مناسبة للرحلات التي تتطلب السير على الطرقات الوعرة.

وصممت هذه السيارة لتوفر جميع متطلبات الرفاهية للسائق والركاب، إذ جهزت بثلاث صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 6 ركاب، ويمكن التحكم بوضعيات هذه المقاعد ودرجة حراراتها عبر أنظمة كهربائية خاصة، إضافة لأنظمة تكييف توزع الحرارة بطريقة ممتازة داخل القمرة، وحصل الركاب على منافذ USB لشحن هواتفهم وأجهزتهم الذكية أثناء التنقل.

كما جهزت تويوتا هذه المركبة بواجهة قيادة مميزة جدا وعصرية مزودة بشاشة لمسية عملاقة وأحدث أنظمة المولتيميديا، فضلا عن 10 وسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، ودعمتها بأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح Sienna Woodland بمنظومات هجينة تضم محرك بنزين بسعة 2.5 ليتر بعزم 192 حصانا يعمل مع محرك كهربائي بعزم 182 حصانا، كما ستحصل على منظومة خاصة تجعل حركتها سهلة على الطرقات الوعرة والمناطق المغطاة بالأوحال أو الثلوج.