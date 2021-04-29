يلفون الصينية تكشف عن Ulefone Armor 11 5G أول هاتف ذكي غير...

كشفت شركة يلفون الصينية ”Ulefone“ عن قدرات جديدة متضمنة بهاتفها الذكي Ulefone Armor 11 5G المتين، عند العمل في شبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس.

ووفقًا لتطبيق اختبار سرعة النطاق العريض Speedtest، وصلت سرعة تنزيل Ulefone Armor 11 5G إلى 500 ميجابت في الثانية وسرعة التحميل وصلت إلى 106 ميجابت في الثانية، حسبما أشار موقع gizchina.

وأشار الموقع التقني إلى أن Armor 11 5G أول هاتف متين يعمل بالرؤية الليلية ودعم شبكات 5g في العالم.

يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 800 5G SoC، ومزود بشاشة 6.1 بوصة وذاكرة عشوائية تبلغ 8 غيغا بايت، و256 غيغا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

ويستمد Ulefone Armor 11 5G طاقته من بطارية كبيرة 5200 مللي أمبير في الساعة، ويشحن لاسلكيًا بقوة 10 وات، أما برنامج التشغيل فهو Android 10، لكن سيتم طرح تحديث لنظام Android 11 بعد وقت قصير من الإصدار.

تلقى الهاتف الذكي خمسة مستشعرات للصور، بما في ذلك Sony IMX582 بدقة 48 ميغابكسل، كما تم تزويده بكاميرا للرؤية الليلية بدقة 20 ميغابكسل، وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية 16 ميغابكسل.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف تقنية NFC عبر متجر غوغل بلاى، ومستشعر بصمة الإصبع والتعرف على الوجه، ويتوافق مع تصنيفات IP68 / IP69K.