تردد قناة أون تايم سبورتس ON Time Sports الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون اليوم 29 أبريل

تردد قناة أون تايم سبورتس ، تقام اليوم مباراة هامة جداً في بطولة الدوري المصري الممتاز، بين المتصدر للدوري الزمالك وذئاب الجبل المقاولون العرب، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري المصري الممتاز، لذالك ازداد البحث عبر محرك البحث جوجل عن التردد الجديد لقناة ON Time Sports الناقلة للدوري المصري، حيث تمتلك القناة الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري، وتقوم بنقل المباريات بجودة عالية من حيث نقاء الصورة وجودة الصوت، كما تمتلك القناة أحدث الأجهزة لنقل المباراة بصورة HD، وكذلك تمتلك استوديوهات على أعلى مستوى من الكفاءة، وتستضيف ألمع نجوم الرياضة لتحليل المباريات، وتمتلك كذلك شبكة مراسلين على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، يجوبون ملاعب الرياضات المختلفة ليقدموا للمشاهد الحدث الرياضي لحظة حدوثه، ولكل هذا يعتبر معرفة تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد 2021 أمر في غاية الأهمية لمحبي ومتابعي الرياضة في مصر، لأنها تعتبر أهم القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي.

كما أنها تبث أثيرها عبر التردد الأرضي الخاص بها، عبر أون تايم سبورتس الأرضية والمخصصة للبث الأرضي تنقل خلالها كافة المباريات، وكذلك يستطيع المشاهد المصري متابعة مباريات الأندية المصرية والمنتخب المصري في كافة البطولات القارية، والتي تقام على أرض مصر بشكل مجاني.

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد

كان انطلاقها الأول في عام 2017، وكانت تسمى قناة أون سبورت، واستطاعت الحصول على العديد من الحقوق الحصرية، وفي عام 2019 تم الدمج بينها وبين قناة تايم سبورتس لتصبح بعد ذلك أون تايم سبورتس، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة، بتقنيات عالية وبجودة HD وتمتلك ألمع المذيعين الرياضين، وتمتلك كذلك أشهر البرامج الرياضية ولديها العديد من المراسلين المتميزين لنقل الأحداث الرياضية وقت حدوثها.

ترتيب الدوري المصري 2021

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 17 12 3 2 17 9:30 21 39 2 الأهلي 15 11 3 1 19 10:31 21 36 3 بيراميدز 18 7 9 2 16 17:25 8 30 4 المصري البورسعيدي 19 7 8 4 15 15:23 8 29 5 الاتحاد السكندري 18 8 4 6 16 22:22 0 28 6 سموحة 18 5 12 1 16 18:26 8 27 7 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 8 سيراميكا كليوباترا 18 6 7 5 16 20:22 2 25 9 إنبي 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 9 الجونة 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 10 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 11 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 12 المقاولون العرب 18 5 3 10 16 25:18 -7 18 13 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 14 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 15 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 16 البنك الأهلي 18 2 8 8 16 24:15 -9 14 17 الانتاج الحربي 18 2 6 10 16 32:13 -19 12

التردد الجديد للقناة عبر القمر الصناعي نايل سات