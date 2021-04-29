سعر ومميزات هاتف Redmi K40 Gaming Enhanced Edition

دخلت شركة شاومي عالم الألعاب بهاتفها الجديد من عائلة Redmi لتنافس العديد من الشركات الأخري في مجال هواتف الـGaming مثل ASUS , NUBIA , lenovo وحتي Black Shark التابعة لها وذلك من خلال هاتفها الجديد والذي تم الإعلان عنه رسمياً تحت مسمي Redmi K40 Gaming Enhanced Edition.

الهاتف موجه للاعبين حيث يأتي بمعالج ثماني النواة من نوع Media tek وهو Dimensty 1200 مع شاشة من نوع OLED بتردد يصل إلى 120 هيرتز و إستجابة لمس تصل إلى 480 هيرتز مع إضاءة RGB في أماكن مختلفة من الهاتف تعطيه شكل جميل .

مواصفات هاتف redmi k40 Gaming :

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة شاومي MIUI 12.5 .

يدعم الهاتف خاصية NFC مع مستشعر IR BLASTER للتحكم في الأجهزة الإلكترونية مع دعم كامل لشبكات الجيل الخامس 5G.

خامات الهاتف من الزجاج المقاوم للخدش من الأمام والخلف.

ظهر الهاتف مغطي بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

شاشة الهاتف 6.67 إنش OLED من نوع Samsung E4 بنسبة أبعاد 20:9 وتدعم HDR 10+ بدقة FHD+ مع تردد يصل إلى 120 هيرتز وحساسية لمس تصل إلى 480 هيرتز ، وسطوع الشاشة يصل إلى 500 شمعة.

الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من نوع Media tek وهو Dimensty 1200 النواة الأولي من نوع Cortex A78 وتأتي بتردد 3 جيجا هيرتز ، يأتي المعالج بدقة تصنيع 6 نانو متر ، ويتوفر معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G77 MC9.

الكاميرا الأمامية تأتي بفتحة عدسة F/2.5 مع دقة 16 ميجا بكسل وتدعم HDR ويمكن خلالها تصوير الفيديوهات بجودة 1080 مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

الكاميرا الخلفية ثلاثية الأولي والأساسية بمستشعر OV64B من Omnivision وتأتي بفتحة عدسة F/1.65 مع دقة 64 ميجا بكسل ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra wide بفتحة عدسة F/2.2 مع دقة 8 ميجا بكسل ، الثالثة والأخيرة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل .

يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية مع دعم HDR والتصوير البطئ Slow motion بمعدل التقاط 960 إطار لكل ثانية .

سماعات الهاتف ستيريو من تطوير JBL مع دعم خاصية Dolby Atmos .

بطارية الهاتف 5065 مللي أمبير من نوع lithium polymer مع دعم الشحن السريع Quick charge 3+ بقدرة 67 وات .

يحتوي الهاتف علي إضاءة RGB مع وجود أزرار جانبية يمكن تخصيصها.

بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور .

لا يدعم الهاتف مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

حقق الهاتف 724 ألف نقطة علي منصة Antutu .

. يحتوي الهاتف علي نظام تبريد مائي liquid cooling system.

يأتي الهاتف بمقاومة الغبار والماء بمعيار IP 53

يتوفر الهاتف بأربعة ألوان هم : الأسود ، الرمادي ، الأصفر والفضي .

سعر الهاتف :