نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث جديد من آبل للمستخدمين لزيادة الخصوصية والأمان 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث جديد من آبل لزيادة الخصوصية، نظام التشغيل لجميع أجهزة آبل يعتبر واحد من أفضل أنظمة التشغيل في الفترة الحالية فهو يقدم الكثير من المزايا والخصائص للمستخدمين ويتم تطوير تلك الخصائص من فترة لأخرى لتناسب احتياجات المستخدمين وخاصةً في الأمان والخصوصية ليتيح مقدار أكبر من الشفافية للمستخدم وهذا ما أعلنت عنه شركة آبل في الفترة الأخيرة مجموعة خصائص جديدة من آبل تزيد من خصوصية المستخدمين.

تحديث هواتف آبل الجديد

يوفر تحديث شركة Apple خدمة جديدة وهي App tracking Transparency وهي خاصة بإعلانات الجوال وستأثر عليها بشكل كبير كما أنها تقوم بتخييرك إذا ما كنت تريد السماح بتعقب هاتفك المحمول عند طلب أي تطبيق إذن الوصول لموقعك للمعلنين وتوضيح سبب طلب تحديد الموقع.

ومن المفترض أن تؤثر تلك الخاصية في تقليل عرض الإعلانات المستهدفة والربح منها وخاصةً الإعلانات التي يعرضها تطبيق فيسبوك حيث يعتبر تطبيق فيسبوك على قائمة التطبيقات التي ستتأثر بالتحديث الجديد للحد من عرض الإعلانات للمستخدمين ولذلك وجد أن الشركة تخسر بعض من إيراداتها جراء ذلك.

السماح بدعم أذرعة بلايستيشن 5

كما ومن مميزات تحديث آبل الجديد أنه يسمح لمحبي ألعاب البلايستيشن وخاصةً بلايستيشن 5 الجديد كليًا الربط بين الجهاز والأذرعة بالإضافة لأذرعة التحكم الخاصة ب Xbox series و Xbox series x وهي ما لم يتم ربطها من قبل مع أجهزة الأيفون للعمل بها.

أصوات جديدة من خدمة سيري Siri

كما وتم إتاحة أربعة أصوات أخرى إضافية بدلًا من صوت تطبيق سيري الأنثوي المعتاد ويمكن اختيار أي واحدة منها ويمكن لسيري كذلك أن تشغل لك الموسيقى من Spotify.

فتح هاتف آبل بالكمامة

نظرًا لأننا جميعًا لا يمكننا الاستغناء عن الكمامة فأصبح فتح وغلق الجهاز صعبًا بعد الشيء حيث لا يمكن للجهاز أن يفتح إلا بعد التعرف على وجه المستخدم ولكن قامت آبل بتعديل ذلك في التحديث الجديد حيث يمكن فتح الهاتف حتى أثناء ارتداء الكمامة وهو ما سوف يساعد الكثير من مستخدمي آبل.