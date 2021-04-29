واتساب.. احذر التحميل التلقائي للوسائط والفيديو

ينتشر بصورة كبيرة استخدام تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك للمراسلات الفورية، لكن يشتكي بعض المستخدمين من قيام تطبيق WhatsApp بملء ذاكرة الهاتف الداخلية، وذلك عبر قيام التطبيق بتحميل كافة الصور ومقاطع الفيديو المتواجدة في المحادثات الخاصة بالمستخدم، وتتم هذه العملية بصورة تلقائية دون الرجوع إلى مستخدم التطبيق، وهو الأمر الذي يسبب بعض المشاكل في الهاتف الذكي، كذلك الحال شعور المستخدم بالإزعاج نتيجة ذلك الفعل.

يعمل تطبيق واتساب على الحفاظ على القاعدة الجماهيرية العالمية التي كونها خلال السنوات الماضية، ويتجاوز المستخدمين الناشطين في التطبيق 2 مليار مستخدم، لكن الجميع في انتظار إدارة التطبيق خاصة فيسبوك المالكة له بالقيام بالعديد من التحسينات والتحديثات المناسبة لرغبات المستخدمين.

إيقاف تحميل الوسائط في تطبيق واتساب

قد لا يعلم الكثير أن تطبيق واتساب للمراسلة الفورية يمنح المستخدمين له ضمن الإعدادات تعطيل التنزيل التلقائي لكافة المستندات والرسائل الصوتية والصور ومقاطع الفيديو، فإذا عانيت من تلك المشكلة تستطيع أن تتبع خطوات التالية، والتي نستعرض لكم من خلالها طرق تعطيل تلك الميزة على هواتف الأندرويد وهواتف ايفون الحديثة.

تعطيل التنزيل التلقائي في تطبيق WhatsApp Android

قم بفتح تطبيق واتساب ثم اذهب إلى الإعدادات. اختار من القائمة حدد استخدام البيانات والتخزين أو Data and Storage Usage. ضمن الإعدادات سوف تظهر لك قسم التنزيل التلقائي للوسائط Media auto-download مع عدة خيارات هي (التنزيل التلقائي عند استخدام بيانات الجوال، التنزيل التلقائي عن الاتصال بشبكة الواي فاي، التنزيل التلقائي عند التجوال). في هذه المرحلة سوف تضغط على إلغاء تحديد المربعات المتواجدة أمام الصوت والصور والفيديو والمستندات. اضغط بالموافقة على حفظ تلك الإعدادات.

تعطيل التحميل التلقائي في تطبيق WhatsApp Iphone

قم بفتح تطبيق واتساب ثم اذهب إلى الإعدادات. اختار من القائمة حدد استخدام البيانات والتخزين أو Data and Storage Usage. في الخطوة التالية يمكن لك اختيار مربع أبداً Never والذي يمنع تحميل كافة الوسائط والمستندات، ويتم تحميل تلك المستندات فقط بصورة يدوية وفق رغبة المستخدم. خيار آخر للتحكم في التحميل وهو ضبط التحميل التلقائي على وضع معين (التنزيل التلقائي عند استخدام بيانات الجوال، التنزيل التلقائي عن الاتصال بشبكة الواي فاي، التنزيل التلقائي عند التجوال).

مشاكل التحميل التلقائي للوسائط

عبر تعطيل خاصية التحميل التلقائي للوسائط في تطبيق واتساب توفر على نفسك الكثير من المتاعب والمشاكل التقنية، أول وأبرز تلك المشاكل هي استهلاك جزء كبير من مساحة تخزين الهاتف الذكي، وثانيها استهلاك باقة الأنترنت الخاصة بك بدون أي استفادة لك، لذا يجب على كل شخص وفق ظروفه أن يعطل تلك الميزة في WhatsApp.