نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل تطبيق توكلنا أحدث إصدار في 3 دقائق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحميل تطبيق توكلنا على أنظمة الآندرويد أيفون، تحميل تطبيق توكلنا من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر واحد من أبرز التطبيقات الموجودة بالوقت الحالي في المملكة خلال الفترة الأخيرة لمنع تفشي فيروس كرونا الذي يعلني من انتشاره معظم بلاد العالم، فبدون استخدام هذا التطبيق لا يتمكن الكثير من المواطنين في السعودية الحركة بالأسواق والأماكن العامة لعدم حصولهم على إذن مسبق.

تحميل تطبيق توكلنا

كما تطبيق توكلنا التي يتم تنزيلها على أجهزة ايفون والأندرويد وكذلك هواتف هواوي الهدف من هذا التطبيق حماية وسلامة أمن المواطنين المقيمين بالمملكة، فالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي قامت بالتنسيق مع بعض من الهيئات والوزارات من أهمها وزارة الصحة السعودية لوجود هذا التطبيق الذي يتم استخدامه حتى يكون من السهل على الشعب السعودي قضاء حاجاته خارج المنزل خلال فترة الحجر الصحي فهو يحتوي على كثير من المعلومات الهامة التي يمكن أن يتم البحث عنه من خلال توكلنا.

تطبيق توكلنا

يعتبر تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات التي يتم الاعتماد عليها في كثير من الأمور فمثلاً يساعدكم على التعرف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا مبكراً عن طريق البحث به عن جميع الأعراض التي يشعر بها المواطن، وهذا يسهل عليهم التعرف بأنه شخص مصاب بالكورونا باكراً أو أنه غير مصاب، كمت أنه يعمل على تقديم الكثير من المعلومات المهمة جداً عن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس بالمملكة وبعض المناطق الموجودة بها.

عند أوقات الحظر الذي تمنع المواطنين أن يقوموا بالخروج عن طريق استخدام تطبيق توكلنا يمكنهم الحصول على أذن خروج سواء الغرض منه التسوق أو التوجه إلى أي مكان أخر، كما أن التطبيق يتمكن من إعطائك إنذار في حال كنت تتوجه لمكان يضم كثير من الأشخاص المصابون بفيروس كورونا، لذا يعتبر هذا من التطبيقات المهمة جداً والذي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في المملكة.

تنزيل تطبيق توكلنا

تعمل وزارة الصحة السعودية أن تقوم بتوفير تحميل تطبيق توكلنا على أجهزة أيفون على العديد من الأنظمة أهمها الأندرويد والأيفون، كما أنه يتوفر تطبيق توكلنا على متجر جوجل بلاي ومتجر آب ستور حتى يكون من السهل على المواطنين الحصول عليه وتحميله على الهواتف للاستفادة من كافة مميزاته.