نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت On TIME SPORTS 2021 لمتابعة المباريات بدون تشويش بجودة HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS 2021 لمتابعة المباريات بدون تشويش بجودة HD، نقدم لحضراتكم ولعشاق كرة القدم تردد القناة حيث أصبحت القناة واحدة من أشهر القنوات الفضائية المفضلة لدي عدد كبير من متابعي ومشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم العربي خاصة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتقوم القناة بنقل مباريات كأس كرة القدم الإفريقية والعديد من المباريات الهامة بدون تشويش وبجودة عالية، والجدير بالذكر أن القناة سوف تقوم بنقل مباراة مصر وجزر القمر اليوم الإثنين 29 من مارس الجاري لعام 2021 حيث يلتقي الفريقان علي ملعب القاهرة الدولي بدون جمهور لمنع التكدس والتزاحم بين المشجعين.

قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORT

قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS 2021 لمتابعة المباريات بدون تشويش وبجودة عالية، زادت شهرة القناة بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة وتزايدت عمليات البحث عن ترددها علي مختلف الأقمار الصناعية، خاصة بعد التغطية الرائعة التي قامت بها القناة للعديد من المباريات المحلية والعالمية ولذلك أصبحت شهرة القناة عالمية، ويتم نقل مباراة اليوم بين مصر وجزر القمر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم التعليق علي المباراة بواسطة المعلق محمد الكواليني وتأتي المباراة ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية الجولة السادسة والأخيرة، ويسعي المنتخب المصري للتحقيق النصر هذة المرة بعد التعادل الأخير في محاولات جادة لإرضاء الجمهور.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021 ON TIME SPORTS

يمكنكم إستقبال تردد قناة أون تايم سبورت 2021 علي التردد الأرضي وعلي القمر الصناعي النيل سات، وتنقل القناة المباراة المنتظرة بين مصر وجزر القمر اليوم عبر شاشة القناة

التردد الأرضي لقناة اون تايم سبوت UHF32.

تردد القناة علي القمر الصناعي النيل سات

التردد 12203.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويتم نقل المباراة بجودة ممتازة وصورة نقية وبدون أي إشتراك أو تشفير، كما إن القناة تعمل بنظام 24 ساعة في اليوم ولا تحتاج عند مشاهدتها الي دفع رسوم إشتراك شهري أو سنوي، والمميز بالقناة إن جودتها عالية ولا يوجد بها تشويش او تشفير.